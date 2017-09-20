А в чем дикость, что ЦСКА отправил пятерых в фарм? Армейцы ничего не нарушили
О самых интересных событиях в российском хоккее — в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».
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Видимо, что-то случилось...
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1. Пять игроков ЦСКА едут в
Как известно, ЦСКА отправил пятерых игроков в
Чем удивительна эта диковатая ситуация? Разберем на примере Окулова. В прошлом сезоне он набрал 28 (17+11) очков в 59 матчах за «Сибирь». Даже сделал
Что происходит дальше? Уже весной все начали говорить, что Окулов, Сергей Шумаков, Максим Шалунов будут обменяны из Новосибирска в ЦСКА. Окулов имел двухлетний контракт с «Сибирью», который истекал как раз в 2017 году.
Но что он делает? Подписывает новый договор с «Сибирью», а клуб меняет игрока в ЦСКА за денежную компенсацию. Как говорили, за троих было уплочено 425 млн рублей.
У меня есть вопросы — мог ли Окулов поехать в Северную Америку, например? Он ведь должен понимать, что идет в клуб, где будет длинная лавка, и попасть в состав гораздо труднее, чем в «Сибири»? Или отказаться от варианта с ЦСКА было никак нельзя? Или тут сыграли роль хорошие деньги, которые дали с новым контрактом? И почему хоккеист сборной России согласился на двусторонний договор?
В итоге Окулов стал лучшим снайпером межсезонья (7 голов), набрал 4 (1+3) очка в матче регулярки с московским «Динамо». Но после этого забил только один гол и отдал одну передачу в пяти матчах, еще в трех попал под ротацию и в конце концов уехал в
ЦСКА все делает по закону. У клуба есть деньги на хороших игроков. У армейцев есть
Но вот если бы КХЛ уже сейчас открыла зарплаты игроков и сделала жесткий потолок зарплат, то ЦСКА физически не смог бы иметь Окулова в составе — он и дальше играл бы за «Сибирь», которой принадлежали на него права. А конкуренция в лиге была бы выше.
2. Ягр в «Нефтехимике»?
Этот слух полетел, когда руководство «Нефтехимика» всерьез заговорило на публике о том, что хочет пригласить Яромира Ягра. И вся российская пресса сразу же подхватила тему, уже представив 45-летнего чеха гуляющим по проспекту Химиков, кушающего эчпочмак в местной столовой, мотающего клюшки на «Нефтехим Арене» под ласковым взором 43-летнего тренера Андрея Назарова.
Все может быть, конечно. Я не мог представить в 2008 году, что Яромир Ягр поедет в Омск. А он взял да подписал контракт с «Авангардом». Не исключаю, что «Нефтехимик» найдет деньги на Ягра через местных спонсоров. И вообще клуб из Татарстана делает все очень умно. Он ведь тоже может попасть под урезание КХЛ на три клуба. И там есть проблемы с посещаемостью. Подпишешь Ягра — будут аншлаги, все о «Нефтехимике» заговорят, никто не подумает выкинуть такой клуб из КХЛ. А если не получится с Яромиром, то все равно это отличный пиар и движуха.
Но как мне известно, Ягр скинул на себя цену в НХЛ до $1,5 млн плюс бонусы. Теперь будет гораздо проще подписать его в Северной Америке, где он сам хочет играть. При этом Яромир идет по пути другого чеха — Давида Пастрняка, который подогревал тему, что может уехать в КХЛ. А в итоге подписался в КХЛ. Это называется «ловля на живца» — то, что сейчас и делает опытный Ягр.
3. Шанс для Шестеркина
СКА отправился во вторую выездную серию в сезоне, где сыграет против «Авангарда» (21/09), «Югры» (23/09), «Барыса» (25/09) и «Сибири» (27/09).
Что интересно, на выезд не поехал вратарь Микко Коскинен. В последних шести матчах финн появился на льду только два раза — против «Автомобилиста» (6:2) и «Лады» (3:1). Все остальное игровое время получил Игорь Шестеркин, который вообще сделал сухарь против «Трактора» (5:0) в последней встрече.
Как я понимаю, сейчас Шестеркин проведет четыре матча подряд. Игорь и так переигрывает Коскинена по ходу сезона. А теперь он получает реальный шанс стать первым номером СКА с прицелом на Олимпиаду и на чемпионат мира. Тот случай, когда хочется, чтобы победная серия СКА продлилась с 11 до 15 матчей — вперед, Шестеркин.
А еще на выезд отправился защитник Вячеслав Войнов, который должен был вернуться в состав в конце сентября. Пока все идет по плану. Мой прогноз — Войнову дадут сыграть против «Югры» или «Сибири».
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