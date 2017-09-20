Хоккейный клуб «Югра» подписал контракт с чешским защитником Витасеком
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. «Югра» заключила соглашение с защитником сборной Чехии Ондржеем Витасеком, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба из Ханты-Мансийска.
Подробности сделки не разглашаются. Новичок будет выступать за «Югру» в КХЛ под вторым номером.
Витасек начинал карьеру в чемпионате Чехии. С 2011 года шесть лет кряду провел в местном «Били Тигржи». В минувшем сезоне 27-летний защитник сыграл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (5 шайб + 9 передач). В 13 играх
С 2014 года Витасек регулярно вызывается в сборную Чехии.
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