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20 сентября 2017, 11:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Микко Коскинен не поехал со СКА на выезд

СКА отправился на выезд, где проведёт матчи с «Авангардом», «Югрой», «Барысом» и «Сибирью».

С командой не поехал вратарь Микко Коскинен, а также защитник Егор Яковлев, который находится в списке травмированных. 15 сентября главный тренер «армейцев» Олег Знарок сообщил, что Коскинен простудился. Защитник Вячеслав Войнов, который восстанавливается после травмы, поехал с командой.

Вратари: Игорь Шестёркин, Сергей Коробов, Алексей Мельничук.

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Патрик Херсли.

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Михаил Мальцев, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Сергей Широков.

СКА
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