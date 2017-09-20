Ягр может приехать в Нижнекамск. Это чья-то шутка?

В 2010 году, когда ещё существовал такой клуб «Жемчужина», а Москве появились баннеры с фотографией Давида Бекхэма, эмблемой сочинского клуба и дерзким заявлением «Мы от него отказались». Спустя семь лет мало кто вспомнит хотя бы одного игрока «Жемчужины» и сходу назовёт лучшее достижение клуба, зато та рекламная акция с изображением британского футболиста крепко засела на подкорке. То, что руководство клуба не смогло пустить хайп в нужное русло, уже совсем другая история.

«Нефтехимик» с Яромиром Ягром мог поступить точно также. Сказать, мол, «нам не нужен Ягр, у нас есть свой крутой чех». На самом деле, целых два: Робин Ганзл и Андрей Нестрашил. Для такого заявления даже не нужно было выкупать рекламные пространства в столице. Благо с 2010 года соцсети развились так, что подобную запись в клубном твиттере мигом разнесли бы по всему интернету. Тем более, что летом «Амур» уже отвечал таким способом Ягру, который жаловался на отсутствие звонков от генменеджеров клубов НХЛ.

«Как насчет игры за “Амур”? Для нас будет честью позвонить вам первыми», — написали хабаровчане и на этом успокоились. Мы виртуально похлопали по плечу smm-щика «тигров», отдав должное его находчивости, но никому и в голову не пришло звонить по этому поводу герою твита. «Нефтехимик» же зашёл настолько далеко, что наши коллеги потревожили самого Яромира. А что делать, если генеральный директор клуба Раиль Якупов раз за разом, без смешков и иронии в голосе, повторяет одни и те же слова об интересе к Ягру?

Если всё это розыгрыш, то стоит поаплодировать Якупову-старшему за умение произносить совершенно безумные вещи с серьёзным лицом. Когда руководитель «Нефтехимика» произносил те самые слова «мы очень интересуемся Яромиром Ягром», на его лице не дрогнул ни один мускул. Раил Рафисович смело может открывать в Нижнекамске свои курсы актёрского мастерства, а заодно пригласить на них Андрея Назарова. Главный тренер «Нефтехимика», в отличие от своего босса, услышав вопрос про Ягра, долго смеялся в трубку.

Так, собрались! На секунду всё же представим, что намерения «Нефтехимика» вполне серьёзны. Реально ли возвращение Ягра в Россию? Контракта в НХЛ у него нет. Последним клубом, куда отправляли великовозрастного чеха, был «Калгари», но генеральный менеджер «огоньков» открестился от этих слухов. Сам Яромир жаждет сыграть на Олимпиаде и всерьёз рассматривает КХЛ как запасной аэродром. С каждым годом найти работу в сильнейшей лиге ветеранам становится всё сложнее, и на отсутствие предложений жалуются даже те, кто по сравнению с 45-летним Ягром — юнцы.

Окей, приезд Ягра в КХЛ вполне возможен. Тем более, что в 2008 году он уже был лицом новой лиги, вещая с голубых экранов про новый уровень. Да только ставить знак равенства между всей КХЛ и «Нефтехимиком» будет ошибкой. Нижнекамцы — вечные середняки, пусть и опекаемые серьёзным спонсором. За всю историю в составе татарстанского клуба не было ни одной звезды, пусть даже не мирового, а всероссийского масштаба. Даже во время локаута за океаном «Нефтехимик» ограничился приглашением своего воспитанника Наиля Якупова, тогда как скромный «Барыс» привёз в Астану Райана Макдону и Виктора Хедмана.

«Нефтехимик» меняется. Не только визуально, выбрав в виде тотемного животного волка, но и концептуально. Что, если возможное приглашение Ягра — это своего рода отсылка к политике «зиданов и павонов», которую когда-то претворял в жизнь футбольный «Реал»? Суть её заключалась в миксте между собственными воспитанниками и мировыми звёздами. Вот и в Нижнекамске, где всё в порядке со школой, могло бы получиться нечто подобное. Раиль Якупов уверяет, что сэкономив на игроках третьего-четвёртого звена, составив «пехоту» из игроков Высшей лиги, нижнекамцы готовы пустить деньги на личность масштаба Ягра.

На бумаге всё это выглядит недурно. Более того, «Нефтехимик» следует новой стратегии лиги. Напомним, что помимо сокращения команд и жёсткого потолка она подразумевает перераспределение средств внутри зарплатных ведомостей. В КХЛ подсчитали, что наши клубы переплачивают игрокам средней руки, тогда как правильнее было бы перенаправить средства на одну-две звезды, выведенные за потолок. По замыслу светлое будущее наступит с сезона-2019/20, но почему бы «Нефтехимику» уже сейчас не показать пример другим клубам?



Нижнекамском Ягра вряд ли удивишь. Он хоть и жил последнее время в солнечном Майами, к нашим реалиям привыкший. С «Авангардом» чех объездил всю Россию ещё в те славные годы, когда на месте современных арен стояли сараи, а Венсан Лекавалье в качестве туалетной бумаги использовал доллары. Да и столь знакомый Яромиру Омск, чего уж скрывать, по уровню жизни недалеко ушёл от заводского города в Татарстане. Назаровым форварда-ветерана тоже не испугаешь. Напротив, его присутствие на тренерском мостике может вызвать у Ягра приступ ностальгии. Когда-то они вместе выступали за «Авангард», а Назаров был его личным телохранителем.

Но давайте спустимся на землю. Платёжную ведомость в Нижнекамске, конечно, сократили, но не в разы. Сколько «Нефтехимик» сэкономил, расставившись летом с Ляминым, Столяровым, Лекомцевым, Полыгаловым, Жуковым и Коньковым? Вряд ли, учитывая, что на их место всё-таки брали новичков, наберётся и 100 млн. рублей. Тогда как зарплата Ягра в последние годы балансировала в районе $3 млн. Помимо двух армейских клубов такие запросы во всей КХЛ может удовлетворить разве что «Ак Барс». Тот же «Салават Юлаев» летом отказался от Ландера, и даже Мозякин в «Магнитке» получает меньше.

Если рассуждать совсем уж рационально, отбросив в сторону шутки, то стоит напомнить, что в составе «Нефтехимика» уже есть пять иностранцев: Роман Граборенко, Дэн Секстон, Робин Ганзл, Андрей Настрашил и Чад Ро. Если Ягр не найдёт работу в НХЛ, не получит предложений от СКА, ЦСКА или «Ак Барса», и всё-таки доедет до Нижнекамска, он станет шестым легионером в колоде Назарова. Не жирно ли для скромного клуба? Ганзл и Нестрашил, конечно, будут в восторге от возможности посидеть в одной раздевалке с великим соотечественником, но готовы ли они ради этого то и дело оставаться в запасе?



Деньги любят тишину. Точно также её ценят и крупные сделки. Не в наших традициях во всеуслышание кричать об интересе к тому или иному игроку. Все боятся спугнуть потенциальный улов. Но что теряет «Нефтехимик»? Шансов на то, что Ягр выберет их клуб, минимальны, но если он всё же клюнет на наживку, всегда можно сдать назад. Клятв никто не давал, кровью не расписывался. Зато одним заявлением клуб, годами сидевший в информационном окопе, напомнил о себе. Если есть реакция, а о «Нефтехимике» говорят — значит акция уже удалась. В конце концов, мы же об этом написали.

Дмитрий Ерыкалов