Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31063443/
20 сентября 2017, 10:27 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

КХЛ. Владимир Денисов отправился в турне с минским «Динамо»

Минское «Динамо» улетело в Астану, где завтра встретится с местным «Барысом». Как информирует официальный сайт клуба, авиалайнер унес в Казахстан 26 игроков:

вратари: Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, Юнас Энрот;.

защитники: Марк-Андре Граньяни, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич;

нападающие: Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович.

Отметим, что на выезд отправился и капитан «Динамо» Владимир Денисов, по-прежнему пребывающий в списке травмированных, но не исключено, что по ходу девятидневного турне способный присоединиться к общей группе. Полетел в Астану и Илья Шинкевич, пропустивший предыдущий матч против «Магнитки» по медицинским показаниям.

Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 сентября

"Вы гуляеце, як можаце, я суджу, як магу!" Як адсудзіць матч на першынство раёна і не атрымаць па мордзе*

Вопросы Грабовского, шансы Фальковского, надежды Евенко — белорусы в тренировочных лагерях клубов НХЛ

"У вас уровень 10-летнего ребенка". Как я тренировался с Андреем Арямновым