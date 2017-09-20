КХЛ. Владимир Денисов отправился в турне с минским «Динамо»

вратари: Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, Юнас Энрот;.

защитники: Марк-Андре Граньяни, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич;



нападающие: Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович.



Отметим, что на выезд отправился и капитан «Динамо» Владимир Денисов, по-прежнему пребывающий в списке травмированных, но не исключено, что по ходу девятидневного турне способный присоединиться к общей группе. Полетел в Астану и Илья Шинкевич, пропустивший предыдущий матч против «Магнитки» по медицинским показаниям.