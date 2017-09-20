КХЛ. Владимир Денисов отправился в турне с минским «Динамо»
Минское «Динамо» улетело в Астану, где завтра встретится с местным «Барысом». Как информирует официальный сайт клуба, авиалайнер унес в Казахстан 26 игроков:
вратари: Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, Юнас Энрот;.
защитники:
нападающие: Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович.
Отметим, что на выезд отправился и капитан «Динамо» Владимир Денисов,
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