Нижегородское «Торпедо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:1

Как сообщается на сайте хоккейного клуба, игра состоялась 19 сентября в КРК «Нагорный».

«Торпедо» (Нижегородская область) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

Судьи: К. Оленин (Москва), А. Белов (Ярославль); Д. Головлёв (Набережные Челны), А. Чернышёв (Ярославль).

«Торпедо»: Галимов; Баранцев — Кундратек, Еглич — Рассказов — Даугавиньш; Сергиенко — Григорьев, Столяров — Галузин — Паршин; Медведев — Шуленин, Жуков — Мозер — Грачёв; Мамашев, Лазарев — Потапов — Ураков, Веряев.

Голы: 0:1 — Турессон (Ярвинен, Дефацио) — 16:00, 1:1 — Мозер (Жуков, Ураков) — 52:57, 2:1 — Галузин (Кундратек, Паршин) — 56:35, 3:1 — Даугавиньш (Кундратек) — 59:43 (бол.) — пв.

Штраф: 2 (Рассказов — 2) — 6.

«Хороший матч. Хорошо, что мы решили проблему забитых голов в третьем периоде. Конечно, нам очень тяжело даются голы. Будем надеяться, ребята почувствовали, что забили хорошие голы после качественных бросков. Мы обращаем внимание на то, что наносить их нужно больше, сыграв попроще. Будем надеяться, что определенная уверенность придет», — отметил, комментируя матч, главный тренер клуба Петерис Скудра.