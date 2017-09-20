«Амур» вновь огорчил болельщиков и уступил «Витязю»

Хоккеистам «Амура» продолжает не везти на своём льду. В четвертом матче домашней серии подопечные Андрея Мартемьянова проиграли подмосковному «Витязю» — 3:5. Это четвёртое поражение «тигров» в «Платинум Арене» и шестое подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Перед игрой у соперников были совершенно одинаковые показатели: клубы набрали по 11 очков в 11 матчах и занимали 11-е место в своей конференции.



В первом периоде зрители увидели сразу три заброшенных шайбы. На третьей минуте счёт открыли хозяева: отличился Павел Дедунов. Однако «витязи» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Обе шайбы в ворота Юхи Метсолы забросил Станислав Романов.



Во втором отрезке соперники по разу реализовали большинство. Всё того же Романова за неправомерные действия наказал Вячеслав Ушенин, а удалением Дениса Кузьмина воспользовался Александр Никулин.



В заключительном периоде «Витязь» отличился ещё дважды, доведя счёт до 5:2. Гол Яна Коларжа в концовке на исход встречи повлиять уже не мог.

— По статистике играли вроде бы неплохо, владели какой-то инициативой, но нам залетает всё, — посетовал Андрей Мартемьянов. — «Витязь» цепко сыграл в обороне. Волнует то, что «Амур» на выезде и дома — разная команда. Во время выезда была самоотдача, а в Хабаровске мы такого не видим, результат налицо. В активе «Амура» по-прежнему 11 очков и 11 место в конференции «Восток».



Очередные четыре матча хабаровчане проведут на выезде. Ближайший из них состоится 23 сентября в Нижнем Новгороде.