«Амур» вновь огорчил болельщиков и уступил «Витязю»
«Тигры» проиграли четыре домашних поединка подряд.
Хоккеистам «Амура» продолжает не везти на своём льду. В четвертом матче домашней серии подопечные Андрея Мартемьянова проиграли подмосковному «Витязю» — 3:5. Это четвёртое поражение «тигров» в «Платинум Арене» и шестое подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перед игрой у соперников были совершенно одинаковые показатели: клубы набрали по 11 очков в 11 матчах и занимали 11-е место в своей конференции.
В первом периоде зрители увидели сразу три заброшенных шайбы. На третьей минуте счёт открыли хозяева: отличился Павел Дедунов. Однако «витязи» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Обе шайбы в ворота Юхи Метсолы забросил Станислав Романов.
Во втором отрезке соперники по разу реализовали большинство. Всё того же Романова за неправомерные действия наказал Вячеслав Ушенин, а удалением Дениса Кузьмина воспользовался Александр Никулин.
В заключительном периоде «Витязь» отличился ещё дважды, доведя счёт до 5:2. Гол Яна Коларжа в концовке на исход встречи повлиять уже не мог.
— По статистике играли вроде бы неплохо, владели
Очередные четыре матча хабаровчане проведут на выезде. Ближайший из них состоится 23 сентября в Нижнем Новгороде.
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