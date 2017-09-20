Игроков сборной России из ЦСКА отправили в ВХЛ. Как такое возможно?

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Макеев — ладно, Карнаухов — ладно, и то условной «Ладе» они бы очень даже помогли. Но Кузьменко, Светлаков и особенно Окулов, едущие в Учалы на матч ВХЛ с фарм-клубом «Автомобилиста», при том что в половине команд КХЛ играли бы в первых двух звеньях и большинстве, — это самый натуральный трэш. Другого слова не подобрать.

Трудно даже представить, чтобы в чемпионатах Чехии, Швеции или Финляндии ссылали во вторые лиги хоккеистов, выступающих за свои сборные пусть даже и в Евротуре. Светлаков сыграл 11 матчей в этом турнире в прошлом сезоне (а всего в карьере — 13), Окулов — 6.

В ЦСКА 20 человек на односторонних контрактах. Это при том что у Ничушкина двусторонний, у Капризова такой, как и у тех же Окулова со Светлаковым. 32 хоккеиста уже заиграно. Ладно бы в этом был бы какой-то высший смысл, но ведь нет его. Уже и молодые воспитанники армейской школы задумываются, а не свалить ли? Пробиться-то почти нереально.

Дмитрий Чернышенко неустанно повторяет, что КХЛ работает в интересах сборной. И как же этой самой сборной помогает то, что ее игроки отправляются лигой ниже? Я спрашивал у главы Континентальной лиги, а не стоит ли прикрыть лазейку в виде наличия собственного фарм-клуба, ввиду чего позволяется раздувать составы до гигантских размеров, и все-таки ограничить все команды количественно? На что он ответил, что никакая это не лазейка. Мол, заведите себе фарм и веселитесь в рамках регламента. Вот только у некоторых денег даже на основную команду не очень хватает.

Все равны, но некоторые равнее. Прямо по Оруэллу.

Вдумайтесь, ведь вполне может получиться так, что сборная на Олимпиаде будет представлена всего двумя клубами. Не считая третьего вратаря.

Вратари: Сорокин — Шестеркин;

Защитники: Гавриков — Войнов, Нестеров — Марченко, Белов — Ожиганов, Киселевич — Зуб;

Нападающие: Ковальчук — Дацюк — Барабанов, Гусев — Григоренко — Плотников, Шумаков — Шалунов — Капризов, Телегин — Андронов — Ничушкин.

Более чем возможный вариант. Ткачев попал в запас «Ак Барса», Марков часто ошибается, Мозякин изначально под вопросом, а больше-то и кандидатов особо нет.

И раз у нас два клуба готовятся к Пхенчхану — как им помогает в подготовке к Играм то, что они выносят всех подряд, причем их кандидаты в сборную не всегда попадают в состав?

Смотришь сейчас на таблицу Восточной конференции, где первое место от девятого отделяет три очка, и глаз не нарадуется. Круто же. Очень даже круто. А раскидай по нижней части «Востока» хотя бы лишних армейцев, которые на местах и не нужны вовсе, и стало бы еще интереснее.

У нас и так рынок скуден настолько, что Дмитрий Моня одной ногой в «Югре». А толстосумам еще и позволяется его вычищать подчистую. Шаги у КХЛ запланированы правильные, но они были нужны вчера. И строгость законов ведь так или иначе компенсируется необязательностью их исполнения. Для России это всегда было актуально.