Ждать ли Ягра в КХЛ?

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ВЕЛИКИЙ ЧЕХ — ПО-ПРЕЖНЕМУ СИЛА

«Ягр? Он уже давно не тот. Это великий игрок, но уже прошлых лет. Он уже не делает результат, не обыгрывает соперников горстями, его игра уже напоминает ветеранскую».

Так говорили про Ягра 6 лет назад, когда он проигрывал во втором раунде Кубка Гагарина «Магнитке». В серии, перед седьмым матчем которой генменеджер «Авангарда» Анатолий Бардин уволил главного тренера Раймо Сумманена. Последний теперь в своей Финляндии от тоски по былому бьет на улицах почем зря пьяных прохожих.

Говорят, что одной из причин увольнения стало предложение Раймо подраться с Яромиром, который тянул в раздевалке оделяло на себя, а на площадке, как тогда казалось, тянул не очень.

Происходящее выглядело безнадежным фарсом, об окончании карьеры великого чеха в КХЛ вроде бы никто не жалел. Казалось, все самое лучшее нас ждет впереди. Чего жалеть о 39-летнем старике!

С тех пор звезд масштаба Ягра в нашей лиге появилось всего двое: Дацюк и Ковальчук. И это за шесть лет. А первые годы КХЛ мы продолжаем вспоминать с ностальгией.

Ягр с того момента провел шесть сезонов в НХЛ. Забил за это время 119 голов. В позапрошлом сезоне он набрал 66 (27+39) очков. Это всего на 8 меньше, чем у лучшего новичка того сезона, одной из наших звезд и главных надежд Артемия Панарина.

ЯРОМИР СПАСЕТ «НЕФТЕХИМИК»?

В КХЛ интересный чемпионат. Но звезд и ярких событий в нем уже давно не хватает. Причем не хватает катастрофически, чтобы он был интересен не только сугубо хоккейным людям, а широкому кругу болельщиков. И 45-летний, «никому не нужный пенсионер» Ягр спасет и «Нефтехимик», если он договорится именно с ними, и украсит наше первенство.

Почему «Нефтехимик» нужно спасать? У клуба есть бюджет, причем такой, что, набрав состав, нижнекамцы находят деньги на самого Ягра, а генеральный директор говорит об этом без стеснения. Но эта команда из небольшого промышленного городка, с не самым перспективным рынком и благозвучным названием. Продать матч «Нефтехимика» иностранной телекомпании не представляется возможным, даже если он играет против СКА или ЦСКА.

На команду перестали ходить. К 10-му (!) сезону КХЛ, словно гнойник, вскрылась правда. Оказывается, больше половины билетов в Нижнекамске раздавали бесплатно работниками предприятия. Вот откуда были полные трибуны. В случае непопадания в плей-офф, даже несмотря на достойный бюджет, один из кандидатов на сокращение очевиден. С Ягром же можно продержаться сезон и не попасть под серьезное урезание. А дальше будет видно.

Экс-«пантера» Яромир ЯГР. AFP 2017

КОНКУРЕНТЫ НИЖНЕКАМЦЕВ — «ВЕГАС» И «ВИННИПЕГ»

Может ли Яромир приехать в Татарстан, но не в его красивую и современную столицу? КХЛ он знает очень хорошо, помнит и «Нефтехимик», и сам город Нижнекамск. Серыми пятиэтажками и дымом из многочисленных труб его не напугать. Оценим вероятность его приезда как 50-процентную. В НХЛ он по-прежнему востребован, его статистика в прошлом сезоне — 46 (16+30) очков — никого не пугает, но не за 4 миллиона долларов, как он просит. Главный претендент на Ягра — новый клуб «Вегас», где состав, скорее, близок к середняку АХЛ. Кто еще эти оставшиеся три клуба, о которых говорит самый известный в мире 68-й номер? Возможно, «Виннипег».

3 миллиона тот же «Вегас» может дать Ягру легко, правда, смысла в яркой суперзвезде у него не так много — все абонементы уже проданы. Как боевая единица Ягр по-прежнему полезен, но играть в нижних звеньях он, конечно же, не хочет. В том же Нижнекамске, по информации «СЭ», ему могут дать те же 3 миллиона (170−180 миллионов рублей). Зарипову предлагали в районе 120, так что деньги у нижнекамцев действительно есть. Но из этих 3 миллионов в России на руки чех получит почти все деньги, а не треть, как в том же «Вегасе».

Помнится, подвозил из офиса КХЛ до Сокольников Доминика Гашека, который тогда выступал в «Спартаке». И задал ему прямой вопрос: когда от него ждать феерической игры, за которую его все знают и любят (или не любят, если речь о соперниках). «В январе будет хороший месяц, как раз набираю форму. Нам нужно попадать в плей-офф», — не моргнув глазом ответил другой великий чех на казалось бы наивный вопрос. И выдал за январь и февраль 4 «сухих» матча и 11 побед, втащив красно-белых в кубковый раунд. Ягр тоже обещает в КХЛ не отбывать номер. И ему стоит верить. Впрочем, он пока еще ничего не решил. Подождем.

Впрочем, для нашей лиги его приезд в любом случае будет огромным плюсом. Тут как с женщиной — главное не игра, а внимание.