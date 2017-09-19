Ждать ли Ягра в КХЛ?
Почему 45-летний ветеран
по-прежнему нужен нашей лиге.
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ВЕЛИКИЙ ЧЕХ —
«Ягр? Он уже давно не тот. Это великий игрок, но уже прошлых лет. Он уже не делает результат, не обыгрывает соперников горстями, его игра уже напоминает ветеранскую».
Так говорили про Ягра 6 лет назад, когда он проигрывал во втором раунде Кубка Гагарина «Магнитке». В серии, перед седьмым матчем которой генменеджер «Авангарда» Анатолий Бардин уволил главного тренера Раймо Сумманена. Последний теперь в своей Финляндии от тоски по былому бьет на улицах почем зря пьяных прохожих.
Говорят, что одной из причин увольнения стало предложение Раймо подраться с Яромиром, который тянул в раздевалке оделяло на себя, а на площадке, как тогда казалось, тянул не очень.
Происходящее выглядело безнадежным фарсом, об окончании карьеры великого чеха в КХЛ вроде бы никто не жалел. Казалось, все самое лучшее нас ждет впереди. Чего жалеть о 39-летнем старике!
С тех пор звезд масштаба Ягра в нашей лиге появилось всего двое: Дацюк и Ковальчук. И это за шесть лет. А первые годы КХЛ мы продолжаем вспоминать с ностальгией.
Ягр с того момента провел шесть сезонов в НХЛ. Забил за это время 119 голов. В позапрошлом сезоне он набрал 66 (27+39) очков. Это всего на 8 меньше, чем у лучшего новичка того сезона, одной из наших звезд и главных надежд Артемия Панарина.
ЯРОМИР СПАСЕТ «НЕФТЕХИМИК»?
В КХЛ интересный чемпионат. Но звезд и ярких событий в нем уже давно не хватает. Причем не хватает катастрофически, чтобы он был интересен не только сугубо хоккейным людям, а широкому кругу болельщиков. И 45-летний, «никому не нужный пенсионер» Ягр спасет и «Нефтехимик», если он договорится именно с ними, и украсит наше первенство.
Почему «Нефтехимик» нужно спасать? У клуба есть бюджет, причем такой, что, набрав состав, нижнекамцы находят деньги на самого Ягра, а генеральный директор говорит об этом без стеснения. Но эта команда из небольшого промышленного городка, с не самым перспективным рынком и благозвучным названием. Продать матч «Нефтехимика» иностранной телекомпании не представляется возможным, даже если он играет против СКА или ЦСКА.
На команду перестали ходить. К 10-му (!) сезону КХЛ, словно гнойник, вскрылась правда. Оказывается, больше половины билетов в Нижнекамске раздавали бесплатно работниками предприятия. Вот откуда были полные трибуны. В случае непопадания в
КОНКУРЕНТЫ НИЖНЕКАМЦЕВ — «ВЕГАС» И «ВИННИПЕГ»
Может ли Яромир приехать в Татарстан, но не в его красивую и современную столицу? КХЛ он знает очень хорошо, помнит и «Нефтехимик», и сам город Нижнекамск. Серыми пятиэтажками и дымом из многочисленных труб его не напугать. Оценим вероятность его приезда как 50-процентную. В НХЛ он
3 миллиона тот же «Вегас» может дать Ягру легко, правда, смысла в яркой суперзвезде у него не так много — все абонементы уже проданы. Как боевая единица Ягр
Помнится, подвозил из офиса КХЛ до Сокольников Доминика Гашека, который тогда выступал в «Спартаке». И задал ему прямой вопрос: когда от него ждать феерической игры, за которую его все знают и любят (или не любят, если речь о соперниках). «В январе будет хороший месяц, как раз набираю форму. Нам нужно попадать в плей-офф», — не моргнув глазом ответил другой великий чех на казалось бы наивный вопрос. И выдал за январь и февраль 4 «сухих» матча и 11 побед, втащив
Впрочем, для нашей лиги его приезд в любом случае будет огромным плюсом. Тут как с женщиной — главное не игра, а внимание.
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