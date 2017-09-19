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19 сентября 2017, 21:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Торпедо» обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ

ТАСС, 19 сентября. Нижегородский клуб «Торпедо» со счетом 3:1 обыграл китайский «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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В составе хозяев отличились Евгений Мозер (53-я минута), Владимир Галузин (57) и Каспарс Даугавиньш (60). За гостей шайбу забросил Андреас Турессон (17).

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает шестое место с 19 очками. «Куньлунь» идет на четвертой позиции в Восточной конференции (21).

В следующем матче «Торпедо» 23 сентября на своей площадке примет хабаровский «Амур». «Куньлунь» 21 сентября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью».

19.09.2017 19:00 Зрители 5100 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 3:1 Куньлунь
(0:1, 0:0, 3:0)
Главные тренеры
Петерис Скудра Майк Кинэн
Вратари
Станислав Галимов Магнус Хелльберг 59:17 (М. Хелльберг 59:43)
1-й период
Андреас Турессон (Б. Дефацио, Й. Ярвинен) 16:00
2-й период
21:21 Кирилл Рассказов
Джеффри Кинрейд 32:12
Брэндон Йип 35:25
3-й период
52:57 Евгений Мозер (М. Жуков, К. Ураков)
56:35 Владимир Галузин (Т. Кундратек, Д. Паршин)
Джеффри Кинрейд 58:43
59:43 п.в. Каспарс Даугавиньш (Т. Кундратек)
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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Торпедо НН
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Матч ХК «Спартак» — «Куньлунь» перенесен из-за игры футбольного клуба красно-белых

ТАСС, 19 сентября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиши (КХЛ) между московским «Спартаком» и китайским «Куньлунем» начнется на четыре часа раньше в связи с проведением в этот же день футбольного матча с участием красно-белых. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
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