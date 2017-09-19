«Торпедо» обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ

ТАСС, 19 сентября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиши (КХЛ) между московским «Спартаком» и китайским «Куньлунем» начнется на четыре часа раньше в связи с проведением в этот же день футбольного матча с участием красно-белых. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.