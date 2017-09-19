«Торпедо» обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ
ТАСС, 19 сентября. Нижегородский клуб «Торпедо» со счетом 3:1 обыграл китайский «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе хозяев отличились Евгений Мозер (53-я минута), Владимир Галузин (57) и Каспарс Даугавиньш (60). За гостей шайбу забросил Андреас Турессон (17).
В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает шестое место с 19 очками. «Куньлунь» идет на четвертой позиции в Восточной конференции (21).
В следующем матче «Торпедо» 23 сентября на своей площадке примет хабаровский «Амур». «Куньлунь» 21 сентября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью».
|19.09.2017 19:00
|Зрители 5100
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|3:1
|Куньлунь
|(0:1, 0:0, 3:0)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Майк Кинэн
Вратари
|Станислав Галимов
|Магнус Хелльберг 59:17 (М. Хелльберг 59:43)
|1-й период
|Андреас Турессон (Б. Дефацио, Й. Ярвинен)
|16:00
|2-й период
|21:21
|Кирилл Рассказов
|Джеффри Кинрейд
|32:12
|Брэндон Йип
|35:25
|3-й период
|52:57
|Евгений Мозер (М. Жуков, К. Ураков)
|56:35
|Владимир Галузин (Т. Кундратек, Д. Паршин)
|Джеффри Кинрейд
|58:43
|59:43
|п.в.
|Каспарс Даугавиньш (Т. Кундратек)
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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