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19 сентября 2017, 20:37 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Яромир Ягр: «Нефтехимик»? КХЛ мне определенно интересна

Знаменитый чешский нападающий в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Нефтехимика».

Знаменитый чешский нападающий в эксклюзивном интервью СЭ прокомментировал информацию об интересе <span class=error>Нефтехимика</span>. Увеличить
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45-летний чешский форвард отметил, что рассмотрит вариант с продолжением карьеры в Европе, если не сможет заключить новый контракт с одним из клубов НХЛ.

— Яромир, генменеджер «Нефтехимика» заявил, что у клуба огромный интерес к вам, что ведет переговоры с вашими представителями.

— Лично я ни с кем не разговаривал, но за своих представителей мне трудно говорить. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Однако я по-прежнему хочу подписать контракт в НХЛ. Есть три-четыре клуба, с которыми мы ведем переговоры. И пока не будет ясности с командами НХЛ, в сторону Европы я смотреть не буду. Но КХЛ мне определенно интересна. Потому что, если я не буду играть в НХЛ, то хочу поехать на Олимпиаду. А чтобы попасть в состав на Олимпиаду — мне нужно играть в сильнейшей лиге из тех, в которых я могу выступать. И это как раз про КХЛ.

Нефтехимик
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