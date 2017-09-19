Яромир Ягр: «Нефтехимик»? КХЛ мне определенно интересна

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45-летний чешский форвард отметил, что рассмотрит вариант с продолжением карьеры в Европе, если не сможет заключить новый контракт с одним из клубов НХЛ.

— Яромир, генменеджер «Нефтехимика» заявил, что у клуба огромный интерес к вам, что ведет переговоры с вашими представителями.