«Нефтехимик» интересуется нападающим Яромиром Ягром

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Об этом сообщил официальный «твиттер» клуба со ссылкой на генерального директора нижнекамской команды Раиля Якупова.



«Мы очень интересуемся Ягром», — сообщил Якупов.



Ранее сообщалось, что 45-летний хоккеист ведёт переговоры с «Калгари Флэймз». В 82 матчах прошлого сезона Национальной хоккейной лиги за «Флориду Пантерз» нападающий набрал 46 (16+30) очков.