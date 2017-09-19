Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31058051/
19 сентября 2017, 18:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» интересуется нападающим Яромиром Ягром

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заинтересован в приглашении чешского нападающего Яромира Ягра, который до сих пор не нашёл себе новую команду.

Хоккейный клуб Нефтехимик заинтересован в приглашении чешского нападающего Яромира Ягра который до сих пор не нашёл себе новую команду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщил официальный «твиттер» клуба со ссылкой на генерального директора нижнекамской команды Раиля Якупова.

«Мы очень интересуемся Ягром», — сообщил Якупов.

Ранее сообщалось, что 45-летний хоккеист ведёт переговоры с «Калгари Флэймз». В 82 матчах прошлого сезона Национальной хоккейной лиги за «Флориду Пантерз» нападающий набрал 46 (16+30) очков.

Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Флорида Пантерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп