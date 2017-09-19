«Нефтехимик» интересуется нападающим Яромиром Ягром
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заинтересован в приглашении чешского нападающего Яромира Ягра, который до сих пор не нашёл себе новую команду.
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Об этом сообщил официальный «твиттер» клуба со ссылкой на генерального директора нижнекамской команды Раиля Якупова.
«Мы очень интересуемся Ягром», — сообщил Якупов.
Ранее сообщалось, что 45-летний хоккеист ведёт переговоры с «Калгари Флэймз». В 82 матчах прошлого сезона Национальной хоккейной лиги за «Флориду Пантерз» нападающий набрал 46 (16+30) очков.
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