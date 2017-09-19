Защитник минского «Динамо» Денисов приступил к ледовым тренировкам
Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов приступил к ледовым тренировкам впервые после травмы, сообщает официальный «твиттер» белорусской команды.
Как сообщалось ранее, хоккеист выбыл до конца сентября.
В прошлом сезоне 33-летний хоккеист выступал в составе челябинского «Трактора». Он отыграл в 50 матчах КХЛ (в том числе в пяти матчах плей-офф), забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи, набрав 3 очка при показателе полезности «+16», а также отбыл 72 минуты штрафа. Всего у Денисова на счету в КХЛ 356 матчей, в которых он набрал 59 (21+38) очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter