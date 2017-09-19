Защитник минского «Динамо» Денисов приступил к ледовым тренировкам

Как сообщалось ранее, хоккеист выбыл до конца сентября.



В прошлом сезоне 33-летний хоккеист выступал в составе челябинского «Трактора». Он отыграл в 50 матчах КХЛ (в том числе в пяти матчах плей-офф), забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи, набрав 3 очка при показателе полезности «+16», а также отбыл 72 минуты штрафа. Всего у Денисова на счету в КХЛ 356 матчей, в которых он набрал 59 (21+38) очков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Владимир Денисов сегодня попробовал покататься по индивидуальной программе. Восстановление началось! Как долго оно продлится,пока неизвестно <a href="https://t.co/j6ywpZ6O2X">pic.twitter.com/j6ywpZ6O2X</a></p>— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) <a href="https://twitter.com/hc_dinamominsk/status/910120268147937280">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>