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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31056090/
19 сентября 2017, 17:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Матч ХК «Спартак» — «Куньлунь» перенесен из-за игры футбольного клуба красно-белых

ТАСС, 19 сентября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиши (КХЛ) между московским «Спартаком» и китайским «Куньлунем» начнется на четыре часа раньше в связи с проведением в этот же день футбольного матча с участием красно-белых. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В связи с тем что 23 сентября ФК Спартак примет <span class=error>Анжи</span> хоккейный матч между <nobr>красно-белыми</nobr> и Куньлунем в этот же день начнется не в 17:00 а в 13:00 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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Хоккейный матч должен был состояться в Москве 23 сентября в 17:00 мск. В этот же день в 19:00 мск «Спартак» в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу на своем поле примет махачкалинский «Анжи».

«В связи с обращением ХК “Спартак” (Москва), идя навстречу пожеланиям болельщиков, проявившим интерес к футбольному матчу с участием ФК “Спартак”, а также по обоюдному согласию ХК “Спартак” и ХК “Куньлунь Ред Стар” Лига в соответствии со статьей 53 спортивного регламента приняла решение о переносе времени начала матча “Спартак” (Москва) — “Куньлунь Ред Стар” (Пекин), который состоится в субботу, 23 сентября, с 17:00 на 13:00 мск», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Спартак» занимает 12-е место с 12 очками в активе. Набравший 21 очко «Куньлунь» занимает четвертое место в Восточной конференции.

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