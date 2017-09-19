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Хоккейный матч должен был состояться в Москве 23 сентября в 17:00 мск. В этот же день в 19:00 мск «Спартак» в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу на своем поле примет махачкалинский «Анжи».

«В связи с обращением ХК “Спартак” (Москва), идя навстречу пожеланиям болельщиков, проявившим интерес к футбольному матчу с участием ФК “Спартак”, а также по обоюдному согласию ХК “Спартак” и ХК “Куньлунь Ред Стар” Лига в соответствии со статьей 53 спортивного регламента приняла решение о переносе времени начала матча “Спартак” (Москва) — “Куньлунь Ред Стар” (Пекин), который состоится в субботу, 23 сентября, с 17:00 на 13:00 мск», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Спартак» занимает 12-е место с 12 очками в активе. Набравший 21 очко «Куньлунь» занимает четвертое место в Восточной конференции.