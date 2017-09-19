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19 сентября 2017, 15:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Силовой приём защитника СКА Зубарева признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала видео лучших силовых приёмов четвёртой игровой недели.

Первое место занял защитник СКА Андрей Зубарев, который сделал хит на нападающем магнитогорского «Металлурга» Ярославе Косове.

1. Андрей Зубарев в матче СКА с магнитогорским «Металлургом».
2. Евгений Артюхин в матче московского «Динамо» с «Трактором».
3. Александр Нестеров в матче «Лады» с минским «Динамо».
4. Теэму Хартикайнен в матче «Салавата Юлаева» с «Торпедо».
5. Алексей Василевский в матче «Автомобилиста» со СКА.
6. Мэтт Фрэттин в матче «Барыса» с «Сибирью».
7. Никита Трямкин в матче «Автомобилиста» с московским «Динамо».
8. Егор Рыков в матче СКА с «Ладой».
9. Никита Комаров в матче московского «Динамо» с «Трактором».
10. Вадим Кудако в матче «Северстали» с «Ак Барсом».

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