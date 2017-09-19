«Амур» дома проиграл «Витязю», продлив серию поражений до шести матчей
«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:5. Неудачная серия хабаровчан длится уже шесть матчей.
На третьей минуте встречи Павел Дедунов вывел хозяев вперёд, но вскоре «Витязь» отыгрался, а в концовке периода сделал счёт 2:1. Дубль оформил Станислав Романов.
Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами в большинстве. Вячеслав Ушенин сравнял счёт, а Александр Никулин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной трети Алексей Макеев и Ессе Манкинен сделали счёт 5:2 в пользу «Витязя». Окончательный результат установил Ян Коларж.
Главные тренеры
|Андрей Мартемьянов
|Валерий Белов
Вратари
|Юха Метсола
|Михаил Бирюков
|1-й период
|02:37
|Павел Дедунов (Д. Кузьмин, О. Ли)
|05:36
|Станислав Романов (А. Швец-Роговой)
|08:06
|Станислав Романов (Е. Манкинен)
|18:50
|2-й период
|Станислав Романов
|24:16
|24:20
|Вячеслав Ушенин (А. Бывальцев, Вл. Ушенин)
|29:23
|Денис Кузьмин
|Александр Никулин (В. Мозик, А. Копейкин)
|30:26
|3-й период
|Алексей Макеев (А. Никулин, А. Панков)
|45:38
|Ессе Манкинен (Н. Выглазов, Я. Риссанен)
|52:48
|54:37
|Ян I Коларж (А. Горшков, Вяч. Ушенин)
Статистика
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter