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19 сентября 2017, 14:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Амур» дома проиграл «Витязю», продлив серию поражений до шести матчей

«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».

Амур потерпел поражение в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с Витязем. Увеличить
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Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:5. Неудачная серия хабаровчан длится уже шесть матчей.

На третьей минуте встречи Павел Дедунов вывел хозяев вперёд, но вскоре «Витязь» отыгрался, а в концовке периода сделал счёт 2:1. Дубль оформил Станислав Романов.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами в большинстве. Вячеслав Ушенин сравнял счёт, а Александр Никулин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной трети Алексей Макеев и Ессе Манкинен сделали счёт 5:2 в пользу «Витязя». Окончательный результат установил Ян Коларж.

19.09.2017 12:30 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 3:5 Витязь
(1:2, 1:1, 1:2)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Валерий Белов
Вратари
Юха Метсола Михаил Бирюков
1-й период
02:37 Павел Дедунов (Д. Кузьмин, О. Ли)
05:36
Станислав Романов (А. Швец-Роговой) 08:06
Станислав Романов (Е. Манкинен) 18:50
2-й период
Станислав Романов 24:16
24:20 Вячеслав Ушенин (А. Бывальцев, Вл. Ушенин)
29:23 Денис Кузьмин
Александр Никулин (В. Мозик, А. Копейкин) 30:26
3-й период
Алексей Макеев (А. Никулин, А. Панков) 45:38
Ессе Манкинен (Н. Выглазов, Я. Риссанен) 52:48
54:37 Ян I Коларж (А. Горшков, Вяч. Ушенин)
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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