«Амур» дома проиграл «Витязю», продлив серию поражений до шести матчей

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Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:5. Неудачная серия хабаровчан длится уже шесть матчей.

На третьей минуте встречи Павел Дедунов вывел хозяев вперёд, но вскоре «Витязь» отыгрался, а в концовке периода сделал счёт 2:1. Дубль оформил Станислав Романов.



Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами в большинстве. Вячеслав Ушенин сравнял счёт, а Александр Никулин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной трети Алексей Макеев и Ессе Манкинен сделали счёт 5:2 в пользу «Витязя». Окончательный результат установил Ян Коларж.

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