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19 сентября 2017, 14:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Семён Кокуёв может вернуться в «Трактор»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Семён Кокуёв может вернуться в «Трактор».

Форвард, выступавший за челябинский клуб с 2013 по 2016 год, находится на просмотре в «Северстали». За три матча в составе череповецкой команды Кокуёв очков не набрал.

Ранее в «Трактор» вернулся Александр Рыбаков, который вместе с Кокуёвым летом 2016 года перешёл из челябинского клуба в московское «Динамо». В прошлом сезоне 30-летний форвард провёл 40 матчей и набрал 12 (10+2) очка. Всего в КХЛ на его счету 60 (34+26) баллов за результативность в 209 матчах.

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