Семён Кокуёв может вернуться в «Трактор»

Форвард, выступавший за челябинский клуб с 2013 по 2016 год, находится на просмотре в «Северстали». За три матча в составе череповецкой команды Кокуёв очков не набрал.



Ранее в «Трактор» вернулся Александр Рыбаков, который вместе с Кокуёвым летом 2016 года перешёл из челябинского клуба в московское «Динамо». В прошлом сезоне 30-летний форвард провёл 40 матчей и набрал 12 (10+2) очка. Всего в КХЛ на его счету 60 (34+26) баллов за результативность в 209 матчах.