Напомним, что нынешним летом из состава КХЛ уже вышли новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак». Но останавливаться на этом лига не намерена.

На недавнем Совете директоров КХЛ руководители лиги еще раз подтвердили — по окончании сезона элитный дивизион покинут три клуба. Для того, чтобы определить, кто конкретно попадет под сокращение, будет составлен соответствующий рейтинг, где будет учитываться не только спортивные результаты, но и посещаемость домашних матчей, и комфортабельность дворца, наличие в нем современных технологий.

— Кто из клубов КХЛ, на ваш взгляд, сейчас главный кандидат на вылет из элиты?

— Я бы не стал торопиться называть конкретные команды, — отвечает Борис Майоров. — Просто, из уважения к ним. Ведь пока все они выступают в КХЛ. И многие из них как раз сейчас предпринимают меры, чтобы закрыть различные спортивные и организационные бреши, к которым лига по окончании сезона может придраться.

Надо понимать, что процесс исключения клубов из КХЛ весьма болезненный. Надо было раньше, когда мы радостно принимали новые команды в лигу, думать о том, что игроков высокого уровня у нас на такое количество топ-команд попросту не хватит. И что мы чересчур спешим — вовлекаем в элитную орбиту клубы из регионов, где хоккея вообще никогда не было.

Сейчас придется резать по живому. А это всегда больно. И для тех, кто режет, и для тех, кого режут.

— Тогда, возможно, стоит постепенно сокращать лигу именно по спортивному принципу. Но при этом давать клубам шанс вернуться в КХЛ после победы в чемпионате ВХЛ.

— Увы, о спортивном принципе у себя в лиге мы все чаще забываем. Особенно это ощущается при составлении календаря. И это плохо. А между тем, все решения в КХЛ должны делаться в интересах клубов, болельщиков, сборных команд и всего нашего хоккея, я имею в виду рост мастерства хоккеистов. Вот четыре момента, на которые лига всегда должна опираться при вынесении любых своих решений.

— Может, стоит начать сокращение с зарубежных команд?

— Действительно, «Слована» или рижского «Динамо» неважнецкие результаты показывают в последнее время. Да и про их финансовые трудности слышать приходилось. Но это уже не ко мне вопрос. С нюансами, по которым клубы сейчас будут убирать или наоборот оставлять в КХЛ я не знаком. Пусть лига сама решит — кто в ее составе лишний.

— Ну, а если вдруг окажется, что в ВХЛ отправят «Спартак»?

— Вот в этом случае я, конечно, буду возмущен и ошарашен. Наверное, и болельщики любой другой команды, которую решат отчислить из КХЛ, почувствуют тоже самое.