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19 сентября 2017, 14:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ перенесла время матча «Спартак» — «Куньлунь» из-за игры ФК «Спартак»

КХЛ приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар», который состоится в субботу, 23 сентября, с 17:00 мск на 13:00 мск.

<span class=error>КХЛ</span> приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> Спартак — Куньлунь Ред Стар который состоится в субботу 23 сентября с 17:00 <span class=error>мск</span> на 13:00 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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В связи с обращением ХК «Спартак», идя навстречу пожеланиям болельщиков, проявившим интерес к футбольному матчу с участием ФК «Спартак», а также по обоюдному согласию ХК «Спартак» и ХК «Куньлунь Ред Стар» лига в соответствии со статьёй 53 Спортивного регламента приняла решение о переносе времени начала матча «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар», который состоится в субботу, 23 сентября, с 17:00 на 13:00 по московскому времени.

ФХ «Спартак» 23 сентября сыграет с «Анжи» в Москве, начало встречи — в 19:00 мск.

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