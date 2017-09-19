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В связи с обращением ХК «Спартак», идя навстречу пожеланиям болельщиков, проявившим интерес к футбольному матчу с участием ФК «Спартак», а также по обоюдному согласию ХК «Спартак» и ХК «Куньлунь Ред Стар» лига в соответствии со статьёй 53 Спортивного регламента приняла решение о переносе времени начала матча «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар», который состоится в субботу, 23 сентября, с 17:00 на 13:00 по московскому времени.

ФХ «Спартак» 23 сентября сыграет с «Анжи» в Москве, начало встречи — в 19:00 мск.