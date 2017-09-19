Первое место занял вратарь «Трактора» Василий Демченко.

1. Голкипер «Трактора» Василий Демченко в матче со СКА.

2. Вратарь СКА Игорь Шестёркин в матче с «Металлургом».

3. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.

4. Вратарь «Барыса» Херник Карлссон в матче с «Сибирью».

5. Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Томи Кархунен в матче с ЦСКА.

6. Вратарь «Лады» Александр Лазушин в матче с московским «Динамо».

7. Голкипер «Слована» Якуб Штепанек в матче с «Амуром».

8. Вратарь «Сибири» Александр Салак в матче с «Барысом».

9. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.

10. Вратарь рижского «Динамо» Янис Калниньш в матче с «Салаватом Юлаевым».

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