Сейв Демченко в матче со СКА — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
КХЛ назвала лучшие вратарские спасения прошедшей игровой недели.
Первое место занял вратарь «Трактора» Василий Демченко.
1. Голкипер «Трактора» Василий Демченко в матче со СКА.
2. Вратарь СКА Игорь Шестёркин в матче с «Металлургом».
3. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.
4. Вратарь «Барыса» Херник Карлссон в матче с «Сибирью».
5. Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Томи Кархунен в матче с ЦСКА.
6. Вратарь «Лады» Александр Лазушин в матче с московским «Динамо».
7. Голкипер «Слована» Якуб Штепанек в матче с «Амуром».
8. Вратарь «Сибири» Александр Салак в матче с «Барысом».
9. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.
10. Вратарь рижского «Динамо» Янис Калниньш в матче с «Салаватом Юлаевым».
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