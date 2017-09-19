Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31052769/
19 сентября 2017, 12:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Сейв Демченко в матче со СКА — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ назвала лучшие вратарские спасения прошедшей игровой недели.

Первое место занял вратарь «Трактора» Василий Демченко.

1. Голкипер «Трактора» Василий Демченко в матче со СКА.
2. Вратарь СКА Игорь Шестёркин в матче с «Металлургом».
3. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.
4. Вратарь «Барыса» Херник Карлссон в матче с «Сибирью».
5. Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Томи Кархунен в матче с ЦСКА.
6. Вратарь «Лады» Александр Лазушин в матче с московским «Динамо».
7. Голкипер «Слована» Якуб Штепанек в матче с «Амуром».
8. Вратарь «Сибири» Александр Салак в матче с «Барысом».
9. Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов в матче со СКА.
10. Вратарь рижского «Динамо» Янис Калниньш в матче с «Салаватом Юлаевым».

Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп