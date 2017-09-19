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19 сентября 2017, 12:32 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо»

Нападающий Алексей Терещенко заключил новый контракт с московским «Динамо».

Нападающий Алексей <span class=error>Терещенко</span> заключил новый контракт с московским Динамо. Увеличить
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В прошлом сезоне Терещенко провёл 40 матчей и набрал 24 (6+18) очка при показателе полезности «+6», был капитаном бело-голубых.

В конце сезона форвард получил тяжёлую травму, от которой долго восстанавливался. Всего на счету Терещенко в Континентальной хоккейной лиге 510 матчей, 270 (110+160) очков и показатель полезности «+109».

Ранее главный тренер «Динамо» Владимир Воробьёв сообщил, что Терещенко может сыграть первый матч в текущем чемпионате с «Сибирью». Игра состоится в Новосибирске 21 сентября.

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