Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошлом сезоне Терещенко провёл 40 матчей и набрал 24 (6+18) очка при показателе полезности «+6», был капитаном бело-голубых.

В конце сезона форвард получил тяжёлую травму, от которой долго восстанавливался. Всего на счету Терещенко в Континентальной хоккейной лиге 510 матчей, 270 (110+160) очков и показатель полезности «+109».



Ранее главный тренер «Динамо» Владимир Воробьёв сообщил, что Терещенко может сыграть первый матч в текущем чемпионате с «Сибирью». Игра состоится в Новосибирске 21 сентября.