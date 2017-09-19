Хоккеист «Сибири» Федор Беляков пропустит две недели из-за травмы

Игрок получил повреждение на тренировке в Астане. Медицинское обследование определило характер травмы и время восстановления Белякова.

За «Сибирь» Беляков выступает с сезона-2015/16. Ранее в КХЛ он защищал цвета таких команд, как «Барыс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Адмирал».