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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31051558/
19 сентября 2017, 11:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Сибири» Федор Беляков пропустит две недели из-за травмы

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Федор Беляков пропустит две недели в связи с травмой нижней части тела, сообщается на официальном сайте новосибирской команды.

Игрок получил повреждение на тренировке в Астане. Медицинское обследование определило характер травмы и время восстановления Белякова.

За «Сибирь» Беляков выступает с сезона-2015/16. Ранее в КХЛ он защищал цвета таких команд, как «Барыс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Адмирал».

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