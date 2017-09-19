Самые стабильные и надёжные игроки КХЛ. От Киселевича до Мозякина

Найджел Доус («Барыс»)

Миниатюрный канадец появился в КХЛ в составе «Барыса» в 2011 году, и вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Доус со временем будет самым результативным легионером лиги, а Казахстан станет для Найджела настоящим вторым домом.

Доус сразу же проявил себя прирождённым снайпером и задрал планку личной результативности, которую не опускает до сих пор. Прошлый сезон стал для Найджела лучшим в КХЛ по всем показателям, ну, а в нынешнем чемпионате он и вовсе набрал сумасшедший ход. 16 (12 + 4) очков в первых 10 играх сезона — блестящий показатель, и именно Доусу в первую очередь должен быть благодарен «Барыс» за недавнее промежуточное первое место на Востоке.

Если же говорить глобально, то без Доуса, а также его недавних партнёров по «Барысу» Брэндона Боченски и Дастина Бойда казахстанский клуб вряд ли бы смог в предыдущие шесть сезонов вообще бороться за плей-офф, а сборная Казахстана без помощи своих натурализованных хоккеистов ни за что бы не пробивалась в элитный дивизион. Оставшийся в Астане в одиночестве, Доус продолжает тащить свою команду, и трудно представить, что будет с «Барысом» после его ухода.

Александр Свитов («Ак Барс»)

Воспитанник омского хоккея, Свитов уже в молодые годы был важной частью «Авангарда». Благодаря своим внушительным габаритам и бойцовскому характеру Александр прекрасно чувствовал себя во взрослой лиге и уверенно «центрил» в молодёжном звене омичей.



Свитов был выбран под третьим номером драфта НХЛ в 2001 году, но за океаном провёл лишь два полных сезона, после чего вернулся в Омск и сразу же стал капитаном команды. К тому времени Свитов считался одним из лучших центров лиги, а на точке вбрасывания с ним могли посоперничать не многие.

После трёх сезонов в родном клубе Свитов перебрался в «Салават Юлаев» и с ходу выиграл Кубок Гагарина, а затем провёл ещё два года в Уфе. Переход в стан соперника по «зелёному дерби» летом 2013 года наделал много шума, но время показало, что этот шаг был оправданным. Нынешний сезон для капитана «Ак Барса» станет уже пятым в столице Татарстана, а Свитов является незаменимой частью казанского коллектива. Александр не самый результативный нападающий лиги, но в нужные моменты он может взять инициативу в свои руки и решить исход эпизода. В этом чемпионате у Свитова пока лишь одна заброшенная шайба, но время Александра наступит ближе к играм на вылет.

Кевин Даллмэн («Барыс»)

Кевин Даллмэн — ещё один хоккеист, которому «Барыс» и сборная Казахстана обязаны очень многим. Кевин появился в Астане ещё раньше Доуса — Даллмэн был лучшим атакующим защитником первого чемпионата КХЛ. В «Барысе» Даллмэн сразу же получил капитанскую повязку и в полной мере оправдывал высокое доверие на протяжении четырёх сезонов.



Переход в СКА в 2012 году сам Даллмэн наверняка считает ошибочным — в Санкт-Петербурге Кевин уже не был предметом обожания публики, а его результативность пошла на спад. Впрочем, уже через два года Даллмэн вновь примерил игровой свитер «Барыса», где и выступает до сих пор. Защитник уже забрасывает не так много шайб, как в первых сезонах, сосредоточившись на голевых передачах, но всё равно набирает достаточно много очков для защитника.



Этот сезон хоккеист начал ударно, набрав в 10 матчах 11 (2 + 9) очков, и если так пойдёт дальше, то Даллмэну под силу повторить свой лучший результат, который составляет 58 (28 + 30) результативных баллов в регулярном чемпионате.

Богдан Киселевич (ЦСКА)

Говоря об игроках, которые заработали репутацию самых стабильных и надёжных в лиге, обычно приходят на ум много поигравшие, возрастные хоккеисты. Но есть исключения, и одно из них — Богдан Киселевич. Воспитанник череповецкого хоккея с первых же сезонов во взрослом хоккее производил впечатление спокойного и уверенного в себе защитника, и эти качества помогли Богдану закрепиться на высшем уровне.



Киселевича отличает не сумасшедшая результативность, а грамотная позиционная игра, жёсткие действия на пятачке и отличное видение площадки.

Поиграв в «Северстали», Киселевич перешёл в ЦСКА, где стал лидером одной из самых надёжных оборон лиги. На сегодняшний момент Богдан не только имеет постоянное и неоспариваемое место в составе московского клуба, имея лучший в команде показатель среднего игрового времени за матч, но и является надеждой российской сборной на Олимпиаде. Если он в паре с Гавриковым выступит так же, как на последнем чемпионате мира, то за сохранность российских ворот можно будет не беспокоиться.

Стаффан Кронвалль («Локомотив»)

Шведский защитник с опытом игры в НХЛ впервые появился в нашей лиге в 2011 году в составе «Северстали» и проявил себя с наилучшей стороны, набрав 17 (3+ 14) очков и заработав показатель полезности «+ 10».



На следующий сезон Кронвалль поехал в Ярославль, где строили новую команду после трагедии, и с того момента Стаффан — лидер «Локомотива», ключевой игрок обороны и розыгрыша большинства и просто любимец благодарной ярославской публики.

Нынешний сезон стал третьим, который Кронвалль начал в статусе капитана «Локомотива», в свои 35 лет он по-прежнему успевает на обеих сторонах площадки и ведёт за собой ключевое легионерское звено «железнодорожников».

Василий Кошечкин («Металлург»)

Сейчас Василий Кошечкин — голкипер высочайшего уровня, чемпион мира, двукратный обладатель кубка Гагарина и самый ценный игрок прошлого финала. Но не так давно карьера Кошечкина складывалась иначе, и такого счастливого поворота в ней могло и не произойти.



Уроженец Тольятти начал карьеру в родной «Ладе», где дорос до роли основного вратаря команды, а первую и неудачную попытку закрепиться в топ-клубе предпринял в 2007 году, перейдя в «Ак Барс». В Казани у Кошечкина не заладилось, он вернулся в «Ладу», но затем у клуба начались финансовые проблемы, и в 2009 году Василий перебрался в Магнитогорск, но и в уральском коллективе заиграть с первого раза ему не удалось. Поворотным моментом в карьере Кошечкина стал период выступлений за «Северсталь», в которой Василий провёл три года, играя практически без замен, и стал одним из самых надёжных российских вратарей лиги.



В 2013 Кошечкин во второй раз перешёл в «Магнитку», став важнейшей частью будущей дважды «золотой» команды сначала Майка Кинэна, а затем Ильи Воробьёва. Кошечкин известен тем, что в регулярном чемпионате может себе позволить сыграть расслабленно, но в плей-офф превращается в непробиваемую стену и способен выиграть для своей команды не одну тяжёлую встречу.

Сергей Мозякин («Металлург»)

Про Мозякина сказано и написано настолько много, что вряд ли у кого-то вызывает сомнения, что Сергей — самый стабильный снайпер нашего чемпионата. За свою карьеру воспитанник ярославского хоккея выступал за ЦСКА, «Атлант» и «Металлург» и в каждой команде забивал очень много.



Мытищинский клуб Мозякин довёл до финала Кубка Гагарина, а большие победы пришли к Сергею в Магнитогорске. Сейчас лучший российский бомбардир проводит седьмой сезон в «Магнитке» и продолжает улучшать свои же рекорды результативности.

Денис Кокарев («Салават Юлаев»)

Уроженец Твери долгое время выступал в родном городе, сначала за «ТХК», а затем и за ХК МВД, когда эта команда базировалась там. Впоследствии Кокарев остался выступать за «милиционеров», вместе с командой вошёл в КХЛ, во втором сезоне которой впервые поиграл в финале Кубка Гагарина.



После слияния ХК МВД и «Динамо» Кокарев остался в команде, став важнейшим игроком команды Олега Знарка, и дважды выиграл главный трофей лиги. Кокарев был настоящим олицетворением динамовского духа, наглым, цепким и в меру агрессивным форвардом, полезным по всей площадке.



Несомненно, Денис так бы и продолжил выступать за «Динамо», если бы не тот бардак, который устроили в клубе летом. В результате Кокарев, по сути впервые в карьере, сменил команду, перешёл в «Салават Юлаев», где с самого старта сезона взял неплохой темп.

Антон Белов (СКА)

Воспитанник челябинского хоккея в молодые годы выступал за ЦСКА, но заявить о себе на высоком уровне в составе «армейцев» у Белова не получилось. Судьбоносным для Антона стал переход в «Авангард», где Белов постепенно вырос из невзрачного и нерезультативного защитника третьей-четвёртой пары до лидера клуба, незаменимого при игре в большинстве.

Раскрывшись в Омске, Белов поехал покорять НХЛ, но после года в «Эдмонтоне» вернулся в Россию, правда, уже в СКА. В Санкт-Петербурге Белов выиграл два Кубка Гагарина, стал ключевым игроком сборной России, а при Олеге Знарке существенно увеличилась результативность защитника.

Владимир Галузин («Торпедо»)