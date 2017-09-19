Хабаровский «Амур» завершит домашнюю серию игр

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Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы завершает серию домашних игр. Сегодня, 19 сентября, «тигры» примут на своём льду подмосковный «Витязь», в копилке которого на два очка больше, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Перед приездом в Хабаровск «Витязь» побывал во Владивостоке, где в овертайме обыграл местный «Адмирал» со счётом 4:3. Сейчас команда Валерия Белова занимает десятую строчку турнирной таблицы КХЛ в конференции Запад. Подмосковная дружина провела 12 матчей и одержала в них четыре победы. В активе «Витязя» 13 очков.

«Тигры» за три домашних матча так и не смог одержать победу и заработал одно очко после встречи с ЦСКА. Тогда столичная команда оказалась сильнее в серии буллитов. Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов считает, что в таком положении дел виноваты эмоции и отсутствие хладнокровия. Сейчас у хабаровчан 11 очков и 11-я же строчка в турнирной таблице.

В прошлом сезоне «Амур» уступил подмосковной команде дома со счётом 1:3, но смог взять верх в гостях в серии буллитов — 3:2. В нынешнем матче «тигры» могут добиться новых показателей: нападающий Олег Губин в шаге от 100 результативных передач, а форварду Александру Фролову осталось три гола до отметки в 100 заброшенных шайб в чемпионатах России.