Борис Майоров: Серьезных конкурентов у СКА в КХЛ нет. Даже ЦСКА не тянет

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СКА одержал на старте чемпионата уже 12 побед кряду, повторив свой же рекорд КХЛ, установленный в 2014 году под руководством Вячеслава Быкова.

— Кто остановит команду Олега Знарка или мы станем свидетелями беспрецедентно длинного победного марафона?

— Чемпионат показывает, что на Западе серьезных конкурентов у питерцев нет, — считает Борис Майоров. — Была надежда на «Локомотив» и особенно на ЦСКА… Но пока они серьезно отстают. Заочного соперничества между армейскими клубами не получается. Слишком много у москвичей натужных матчей. А остальных соперников и вовсе не видать. Не только по очкам, но и по потенциалу. Даже не знаю, что должно произойти в будущем, чтобы кто-то на Западе смог оказывать питерцам серьезное сопротивление.

Конечно, СКА еще проиграет. Не исключено, что даже одному из аутсайдеров. Но это будет исключением из правил. Не потому что достойный соперник для армейцев наконец найдется. А потому, что они сами не смогут настроиться на борьбу.

Вот сейчас команде Олега Знарка предстоит турне по Востоку. И соперники там будут тяжелые — «Авангард», «Барыс», «Сибирь»… Наверняка, армейцы где-то споткнутся.

Я еще раз хочу напомнить, что любой затяжной выезд — это плохо. И дело не в том, что соперник сильный, что трибуны болеют против тебя. Это всегда масса неудобств, связанных с переездами, перелетами, размещением в гостиницах, постоянной сменой арен… Это все очень сильно выматывает спортсменов. К сожалению, в лиге никак не хотят понять, насколько это губительно для игроков — уезжать в турне на пять или, не дай Бог, восемь матчей. Я сейчас не только о СКА говорю — обо всех. Длинные турне бьют по качеству хоккея! Вот вам в пример ЦСКА, который уже в третьем матче на Дальнем Востоке, неожиданно уступил «Адмиралу». Это ведь произошло не потому, что армейцы объективно слабее «моряков».

…Первое место на Востоке занимает «Салават Юлаев» под руководством финна Эркки Вестерлунда. Рядом с ним и «Куньлунь» канадца Майка Кинэна.

— Неужели иностранные спецы посрамят наших известных тренеров?

— Дело не в иностранных фамилиях тренеров. А в том, что привычные лидеры Востока пока явно находятся не в лучшей форме, не все у них с составом в порядке. Ведь не только «Салават» удивляет. Куда более скромный «Автомобилист» под руководством опытнейшего Владимира Крикунова сейчас возглавляет дивизион Харламова, опередив и «Магнитку», и «Ак Барс». А недавно таблицу Восточной конференции возглавлял «Барыс».

Поэтому я не делал бы упор на разделение наши — иностранцы. Ведь сколько зарубежных тренеров работало в нашей лиге! А чемпионами становились только двое — Вуйтек и Кинэн.

Чтобы команда добилась успеха многое должно совпасть — сильный состав, поставленная игра, грамотный тренер, его контакт с игроками…

Я бы, кстати, не спешил восторгаться «Салаватом». У уфимцев была парочка ярких побед. Особенно счет 11:3 над «Сочи» выделяется. А все остальное далось с трудом. Взять даже их недавний матч со «Спартаком» — 5:4. Если бы москвичи не провалили начало встречи, пропустив три шайбы, то Вестерлунд мог очков и не досчитаться.