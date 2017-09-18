«Ак Барс» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Динамо» отличились Дэнни Кристо (13-я минута) и Виталий Павлов (35). За «Ак Барс» шайбы забросили Иржи Секач (6, 28, 60), Роман Абросимов (6), Никита Язков (29), Джастин Азеведо (40) и Артем Лукоянов (54).

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 21 очко. «Динамо» занимает 13-ю строчку на Западе с пятью очками.

В следующем матче 20 сентября «Динамо» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», «Ак Барс» — с братиславским «Слованом».