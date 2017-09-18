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18 сентября 2017, 22:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Казанский «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:2. Увеличить
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В составе «Динамо» отличились Дэнни Кристо (13-я минута) и Виталий Павлов (35). За «Ак Барс» шайбы забросили Иржи Секач (6, 28, 60), Роман Абросимов (6), Никита Язков (29), Джастин Азеведо (40) и Артем Лукоянов (54).

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 21 очко. «Динамо» занимает 13-ю строчку на Западе с пятью очками.

В следующем матче 20 сентября «Динамо» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», «Ак Барс» — с братиславским «Слованом».

18.09.2017 19:30 Зрители 5637 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 7:2 Динамо Р
(2:1, 3:1, 2:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Сандис Озолиньш
Вратари
Эмиль Гарипов Джастин Питерс
1-й период
00:15 Александр Свитов
00:15 Александр Свитов
05:15 Иржи Секач (Дж. Азеведо, А. Ландер)
05:34 Роман Абросимов (Ф. Малыхин)
10:08 Джастин Азеведо
Дэнни Кристо (Ти.Дж. Галиарди, Б. Макмиллан) 12:08
Нериюс Алишаускас 19:25
2-й период
22:33 Артем Лукоянов
Кришьянис Редлихс 22:33
27:52 Иржи Секач (Д. Мусин)
28:32 Никита Язьков (Ф. Малыхин)
Виталий Павлов (Г. Скворцов) 34:14
Микс Индрашис 39:39
39:56 Джастин Азеведо (А. Ландер, И. Секач)
3-й период
46:11
Брэндон Макмиллан 50:46
53:46 Артем Лукоянов (Ф. Малыхин, В. Токранов)
Гинтс Мейя 59:05
Гунарс Скворцов 59:05
Гунарс Скворцов 59:05
59:59 Иржи Секач (А. Марков, А. Яруллин)
Статистика
16 Штрафное время 36
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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Ак Барс
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