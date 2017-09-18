«Ак Барс» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
ТАСС, 18 сентября. Казанский «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Динамо» отличились Дэнни Кристо (13-я минута) и Виталий Павлов (35). За «Ак Барс» шайбы забросили Иржи Секач (6, 28, 60), Роман Абросимов (6), Никита Язков (29), Джастин Азеведо (40) и Артем Лукоянов (54).
«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 21 очко. «Динамо» занимает 13-ю строчку на Западе с пятью очками.
В следующем матче 20 сентября «Динамо» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», «Ак Барс» — с братиславским «Слованом».
|18.09.2017 19:30
|Зрители 5637
|Регулярный чемпионат
|"Татнефть Арена"
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Сандис Озолиньш
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Джастин Питерс
|1-й период
|00:15
|Александр Свитов
|00:15
|Александр Свитов
|05:15
|Иржи Секач (Дж. Азеведо, А. Ландер)
|05:34
|Роман Абросимов (Ф. Малыхин)
|10:08
|Джастин Азеведо
|Дэнни Кристо (Ти.Дж. Галиарди, Б. Макмиллан)
|12:08
|Нериюс Алишаускас
|19:25
|2-й период
|22:33
|Артем Лукоянов
|Кришьянис Редлихс
|22:33
|27:52
|Иржи Секач (Д. Мусин)
|28:32
|Никита Язьков (Ф. Малыхин)
|Виталий Павлов (Г. Скворцов)
|34:14
|Микс Индрашис
|39:39
|39:56
|Джастин Азеведо (А. Ландер, И. Секач)
|3-й период
|46:11
|Брэндон Макмиллан
|50:46
|53:46
|Артем Лукоянов (Ф. Малыхин, В. Токранов)
|Гинтс Мейя
|59:05
|Гунарс Скворцов
|59:05
|Гунарс Скворцов
|59:05
|59:59
|Иржи Секач (А. Марков, А. Яруллин)
Статистика
|16
|Штрафное время
|36
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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