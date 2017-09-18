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18 сентября 2017, 19:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Северсталь» на выезде обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Хоккеисты череповецкой «Северстали» на выезде нанесли поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты череповецкой <span class=error>Северстали</span> на выезде нанесли поражение уфимскому <span class=error>Салавату</span> <span class=error>Юлаеву</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Александр Бумагин (27-я минута) и Даниил Вовченко (60). Вратарь череповчан Юлиус Гудачек отразил 22 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

Следующий матч «Северсталь» проведет дома 21 сентября против китайского «Куньлуня». «Салават» днем позже сыграет на выезде против магнитогорского «Металлурга».

18.09.2017 17:00 Зрители 5964 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 0:2 Северсталь
(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Александр Гулявцев
Вратари
Андрей Кареев 58:43 Юлиус Гудачек
1-й период
01:38
13:43 Илья Зубов
18:46 Александр Логинов
2-й период
23:48
Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий, П. Чернов) 26:09
Максим Рыбин 34:22
38:44 Филип Ларсен
3-й период
40:57
Сергей Монахов 44:34
Юрий Трубачев 53:42
Даниил Вовченко п.в. 59:59
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
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