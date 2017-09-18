«Северсталь» на выезде обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Александр Бумагин (27-я минута) и Даниил Вовченко (60). Вратарь череповчан Юлиус Гудачек отразил 22 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

Следующий матч «Северсталь» проведет дома 21 сентября против китайского «Куньлуня». «Салават» днем позже сыграет на выезде против магнитогорского «Металлурга».