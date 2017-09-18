«Северсталь» на выезде обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты череповецкой «Северстали» на выезде нанесли поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Александр Бумагин (27-я минута) и Даниил Вовченко (60). Вратарь череповчан Юлиус Гудачек отразил 22 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.
Следующий матч «Северсталь» проведет дома 21 сентября против китайского «Куньлуня». «Салават» днем позже сыграет на выезде против магнитогорского «Металлурга».
|18.09.2017 17:00
|Зрители 5964
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|0:2
|Северсталь
|(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Эркка Вестерлунд
|Александр Гулявцев
Вратари
|Андрей Кареев 58:43
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:38
|13:43
|Илья Зубов
|18:46
|Александр Логинов
|2-й период
|23:48
|Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий, П. Чернов)
|26:09
|Максим Рыбин
|34:22
|38:44
|Филип Ларсен
|3-й период
|40:57
|Сергей Монахов
|44:34
|Юрий Трубачев
|53:42
|Даниил Вовченко
|п.в.
|59:59
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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