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18 сентября 2017, 16:37 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Заплакавшему на матче ХК «Динамо-Минск» мальчику клуб подарит билеты до конца сезона

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заплакавшему на матче ХК «Динамо-Минск» мальчику клуб подарит билеты до конца сезона. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

«Зубры» нашли маленького преданного болельщика, который расплакался во время последнего матча. «Его показали во время прямой трансляции, и нас тронули искренние, настоящие эмоции. Сегодня позвонили родители мальчика. Было принято решение подарить им билеты до конца сезона, а юного фаната пригласить завтра на утреннюю тренировку, где ему будет вручен специальный приз», — рассказали в пресс-службе столичного клуба.

Напомним, хоккеисты «Динамо-Минск» победили магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3, забросив пять шайб в третьем периоде, и завершили победой серию домашних матчей. По итогу 12 игр «зубры» занимают 8-е место в таблице КХЛ, набрав 14 баллов, на их счету четыре победы и восемь поражений. Следующий матч минское «Динамо» проведет 21 сентября в гостях против казахского «Барыса».

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Новости КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Металлург», забросив пять шайб в третьем периоде

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Металлург», забросив пять шайб в третьем периоде

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3, забросив пять шайб в третьем периоде, и завершили победой серию домашних матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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