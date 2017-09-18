Заплакавшему на матче ХК «Динамо-Минск» мальчику клуб подарит билеты до конца сезона

«Зубры» нашли маленького преданного болельщика, который расплакался во время последнего матча. «Его показали во время прямой трансляции, и нас тронули искренние, настоящие эмоции. Сегодня позвонили родители мальчика. Было принято решение подарить им билеты до конца сезона, а юного фаната пригласить завтра на утреннюю тренировку, где ему будет вручен специальный приз», — рассказали в пресс-службе столичного клуба.

Напомним, хоккеисты «Динамо-Минск» победили магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3, забросив пять шайб в третьем периоде, и завершили победой серию домашних матчей. По итогу 12 игр «зубры» занимают 8-е место в таблице КХЛ, набрав 14 баллов, на их счету четыре победы и восемь поражений. Следующий матч минское «Динамо» проведет 21 сентября в гостях против казахского «Барыса».