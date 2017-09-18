ХК «Сочи» подписал одностороннее соглашение с нападающим Сергеем Шмелевым

Отмечается, что контракт с 24-летним россиянином рассчитан до конца сезона.

Ранее стало известно, что Шмелев по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским «Спартаком». В минувшем сезоне форвард провел 45 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач.