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18 сентября 2017, 16:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Сочи» подписал одностороннее соглашение с нападающим Сергеем Шмелевым

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Сочи» подписал одностороннее соглашение с нападающим Сергеем Шмелевым, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что контракт с 24-летним россиянином рассчитан до конца сезона.

Ранее стало известно, что Шмелев по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским «Спартаком». В минувшем сезоне форвард провел 45 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач.

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