Казнь назначена. И кто на эшафоте? Называем три клуба, которые покинут КХЛ

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Подводя итоги очередному Совету директоров КХЛ президент нашей лиги Дмитрий Чернышенко еще раз подтвердил, что по завершению сезона три клуба покинут элитный дивизион нашего хоккея.

Но по какому принципу?

Отнюдь, не только по спортивному. Учитываться также будет и посещаемость команды на домашних матчах, и качество картинки с арен, и…

В общем, по окончании сезона все клубы КХЛ выстроятся в своеобразном «рейтинге успешности». А вот по какому принципу он будет составятся — деталей никто не раскрывает. А коли нет четкой схемы, то опыт подсказывает, что решение будет принято более-менее справедливое, но на глазок. И теми, кто решает сверху — каким сегодня быть нашему хоккею.

Возможно, что оно уже принято. И кандидаты на отчисление определены. Но есть нюансы.

В зоне риска, на первый взгляд, сейчас находится довольно большое число команд.

Поэтому для начала я выскажу свое мнение о тех, кто застрахован от изгнания их КХЛ.

1) «Амур» и «Адмирал».

Несмотря на то, что большинство клубов постоянно жалуется на долгие перелеты на Дальний Восток, именно они (перелеты) и являются главной гарантией «Амура» и «Адмирала» от выхода из элиты.

Клубы ВХЛ путешествия во Владивосток и Хабаровск попросту не потянут. К тому же Дальний Восток — приоритетное направление развития в современных условиях. Плюс — это целостность государства, ведь там тоже живут россияне, которые не хотят чувствовать себя оторванными от главных событий в стране. В том числе и спортивных.

2) «Спартак».

Красно-белые не слишком удачно выступают в КХЛ, вот и сейчас они находятся среди аутсайдеров. Но «Спартак» — это неубиваемый бренд, что было доказано уже неоднократно.

При этом маркетинг клуба работает действительно здорово. И в этом плане многим клубам надо как раз равняться на «гладиаторов». Зрителя на домашних матчах «Спартака» всегда стремятся чем-то удивить. И не случайно, что он лидирует по посещаемости среди московских команд. Хотя и о спортивной составляющей забывать не стоит.

3) «Динамо» (Рига), «Слован» и «Куньлунь».

К иностранным клубам в КХЛ я еще вернусь. Но сейчас пока ограничусь предположением, что изгонять из лиги зарубежные клубы за последнее место в турнирной таблице или низкую посещаемость никто не станет. Тут в дело сразу вмешивается международная политика, где с плеча рубить не принято.

Итак, кто же остается?

Главные кандидаты на вылет — «Югра», «Лада» и «Северсталь». Все трое в последние годы прописались среди аутсайдеров. Все трое не могут заполнить свои и без того небольшие дворцы на домашних матчах. Могу предположить, что именно эти три клуба сейчас на карандаше у руководства КХЛ.

Что может их спасти?

1) Плей-офф.

Спасение утопающих — дело… Ну вы и без меня дальше знаете. Так вот, на днях я специально уточнил у Чернышенко — может ли покинуть КХЛ, команда, которая выйдет в плей-офф? И получил четкий ответ, что это крайне мало вероятно. Решение об «изгнанниках» будет принято по окончании регулярки.

Так что, никто не мешает всем выше перечисленным биться за жизнь, пробиваясь в Кубок Гагарина. Завершил регулярку на восьмом месте в конференции, считай, выжил.

2) Иностранные клубы.

Я обещал к ним вернутся и возвращаюсь. Повторю: никто их выгонять по спортивному принципу не будет. Однако, никто не будет и финансово их поддерживать, как могло быть в прошлые годы.

Пример «Медвешчака» это наглядно продемонстрировал. Нет денег на КХЛ — до свиданья. А у рижан и словаков проблемы с финансами приличные и уже не первый год. Поэтому кто-то из них или оба могут сами выйти из лиги именно из-за недостатка средств.

3) «Витязь».

Это самый тонкий момент в моих рассуждениях. Поэтому подчеркну: все, что я напишу ниже — моя гипотеза, основанная на известных мне фактах, которые не получили официального подтверждения. По крайней мере, пока.

Однако я не исключаю, что по окончании сезона может произойти слияние «Витязя» и московского «Динамо».

То, что команда из Подмосковья может уйти в ВХЛ, как «Химик». Или вообще исчезнуть с хоккейной карты, как «Атлант» и ХК МВД, никого особо не удивит.

В конце концов, и сам «Витязь» не раз перемещался из Чехова в Подольск, оставляя за спиной своих недавних болельщиков.

За «Витязем» стоят очень известные в хоккее руководители — Александр Медведев и Михаил Головков. В свое время, с 2006 по 2010 год курировавшие как раз бело-голубых.

Поэтому, если ЦС «Динамо» в очередной раз решит отдать хоккейный клуб в частные руки на приемлемых условиях, чтобы облегчить себе финансовое бремя его содержания, то вариант такого слияния напрашивается.

Еще раз подчеркну — все это пока находится в зоне моих предположений. Но если такое слияние произойдет — оно спасет «Ладу», «Югру» или «Северсталь» от вылета из КХЛ.

Ну, а пока — продолжим следить за развитием ситуации.