Игрок «Локомотива» Кронвалль признан лучшим защитником недели в КХЛ

На прошедшей неделе «Локомотив» выиграл все четыре матча, в которых Кронвалль забросил две шайбы и сделал две результативные передачи, при этом его голы в ворота «Автомобилиста» и «Трактора» стали победными. Защитник завершил все матчи с положительным показателем полезности, а также заблокировал восемь бросков.

Лучшим вратарем признан игрок пекинского «Куньлуня» Магнус Хелльберг, не пропустивший ни одной шайбы в двух матчах. Лучшим нападающим признан игрок петербургского СКА Илья Ковальчук, забросивший четыре шайбы и сделавший три результативные передачи в четырех матчах. Лучшим новичком стал нападающий хельсинкского «Йокерита» Эли Толванен. 18-летний финн забросил победную шайбу в матче с хабаровским «Амуром».