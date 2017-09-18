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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31042807/
18 сентября 2017, 15:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Игрок «Локомотива» Кронвалль признан лучшим защитником недели в КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Игрок ярославского «Локомотива» Стаффан Кронвалль признан лучшим защитником недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе «Локомотив» выиграл все четыре матча, в которых Кронвалль забросил две шайбы и сделал две результативные передачи, при этом его голы в ворота «Автомобилиста» и «Трактора» стали победными. Защитник завершил все матчи с положительным показателем полезности, а также заблокировал восемь бросков.

Лучшим вратарем признан игрок пекинского «Куньлуня» Магнус Хелльберг, не пропустивший ни одной шайбы в двух матчах. Лучшим нападающим признан игрок петербургского СКА Илья Ковальчук, забросивший четыре шайбы и сделавший три результативные передачи в четырех матчах. Лучшим новичком стал нападающий хельсинкского «Йокерита» Эли Толванен. 18-летний финн забросил победную шайбу в матче с хабаровским «Амуром».

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