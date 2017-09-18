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18 сентября 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ признала допингом два БАДа, употребление грозит дисквалификацией на 4 года

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский сообщил о внесении новых препаратов в список запрещённых.

<nobr>Вице-президент</nobr> <span class=error>КХЛ</span> Георгий Кобылянский сообщил о внесении новых препаратов в список запрещённых. Увеличить
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Их употребление может повлечь за собой дисквалификацию сроком до четырёх лет.

«В результате независимых исследований биологически активных добавок «Экдистерон» (Экдизон, Ecdysone) и «Трибулус» (Tribulus) производства компании Westpharm получено подтверждение о содержании в них субстанций, включённых в запрещённый список — 2017, а именно остарина (класс S1 Анаболические агенты — селективные модуляторы андрогенных рецепторов) и марихуаны (класс S8 Каннабиоиды).

Обнаружение данных веществ в допинг-пробе спортсмена влечёт дисквалификацию сроком до четырёх лет, — говорится в заявлении Кобылянского.
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Три игрока КХЛ и двое из МХЛ были дисквалифицированы за допинг в сезоне-2016/17

Три игрока КХЛ и двое из МХЛ были дисквалифицированы за допинг в сезоне-2016/17

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и двое из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) получили дисквалификации за допинг по итогам сезона-2016/17. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
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