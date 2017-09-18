КХЛ признала допингом два БАДа, употребление грозит дисквалификацией на 4 года
Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский сообщил о внесении новых препаратов в список запрещённых.
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Видимо, что-то случилось...
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Их употребление может повлечь за собой дисквалификацию сроком до четырёх лет.
«В результате независимых исследований биологически активных добавок «Экдистерон» (Экдизон, Ecdysone) и «Трибулус» (Tribulus) производства компании Westpharm получено подтверждение о содержании в них субстанций, включённых в запрещённый список — 2017, а именно остарина (класс S1 Анаболические агенты — селективные модуляторы андрогенных рецепторов) и марихуаны (класс S8 Каннабиоиды).
Обнаружение данных веществ в
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