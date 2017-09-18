Российский нападающий Сергей Шмелев покидает московский ХК «Спартак»
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Московский «Спартак» и российский форвард Сергей Шмелев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте столичного хоккейного клуба.
Шмелев выступает за «Спартак» с сезона-2015/16. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний форвард сыграл два матча.
«Спартак» после 11 встреч с 10 очками занимает 12-е место в Западной конференции КХЛ.
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