Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31042564/
18 сентября 2017, 15:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Российский нападающий Сергей Шмелев покидает московский ХК «Спартак»

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт. Московский «Спартак» и российский форвард Сергей Шмелев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте столичного хоккейного клуба.

Шмелев выступает за «Спартак» с сезона-2015/16. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний форвард сыграл два матча.

«Спартак» после 11 встреч с 10 очками занимает 12-е место в Западной конференции КХЛ.

Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение