Нападающий Дмитрий Моня подпишет просмотровый контракт с «Югрой»

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», хоккеист подпишет с клубом из Ханты-Мансийска просмотровый контракт и в ближайшее время присоединится к клубу.

29-летний Моня стал неограниченно свободным агентом после того, как истёк его контракт с «Автомобилистом». В прошедшем сезоне форвард провёл 45 матчей регулярного чемпионата и отметился 14 (6+8) баллами за результативность при показателе полезности «-5». Ранее Моня также выступал за ЦСКА и «Сибирь», всего в КХЛ на его счету 128 (55+73) очков в 343 матчах при показателе полезности «+12».