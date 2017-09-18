Канадец из «Ак Барса» пожаловался на трудное произношение фамилии тренера
Форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер признался, что пока у него не получается произносить фамилию наставника казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова.
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«Это
Не хочу, чтобы все думали, что отношусь неуважительно, но мне нужно время, — приводит слова американского хоккеиста «Спорт Бизнес Online».
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» приобрел канадского нападающего Роба Клинкхаммера у минского «Динамо».
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