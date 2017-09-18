Канадец из «Ак Барса» пожаловался на трудное произношение фамилии тренера

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«Это очень-очень сложно для меня. Я спрашивал у нескольких парней, как его зовут, но пока мне очень сложно выговорить имя и я просто зову его «Коуч!».

Не хочу, чтобы все думали, что отношусь неуважительно, но мне нужно время, — приводит слова американского хоккеиста «Спорт Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» приобрел канадского нападающего Роба Клинкхаммера у минского «Динамо».