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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31042073/
18 сентября 2017, 14:49 | Хоккей: КХЛ | Газета.Ру

Канадец из «Ак Барса» пожаловался на трудное произношение фамилии тренера

Форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер признался, что пока у него не получается произносить фамилию наставника казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова.

Форвард Ак Барса Роб Клинкхаммер признался что пока у него не получается произносить фамилию наставника казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова. Увеличить
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«Это очень-очень сложно для меня. Я спрашивал у нескольких парней, как его зовут, но пока мне очень сложно выговорить имя и я просто зову его «Коуч!».

Не хочу, чтобы все думали, что отношусь неуважительно, но мне нужно время, — приводит слова американского хоккеиста «Спорт Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» приобрел канадского нападающего Роба Клинкхаммера у минского «Динамо».

Ак Барс
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