Судьба тренерского штаба ХК «Лада» во многом решится после ближайших четырех матчей
МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ближайшая домашняя серия тольяттинской «Лады» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может стать определяющей для нынешнего тренерского штаба команды во главе с Артисом Аболсом. Об этом ТАСС сообщил
вице-президент «Лады», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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Хоккеисты «Лады» в воскресенье потерпели восьмое поражение подряд, уступив в Ярославле «Локомотиву» — 1:2. «Лада» занимает последнее место в Восточной конференции с семью очками. По итогам нынешнего сезона, согласно рейтингу, три клуба покинут КХЛ. Президент лиги Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что три команды с большой долей вероятности определятся после окончания регулярного чемпионата.
«Об оргвыводах пока рано говорить. Сколько времени отводится тренерскому штабу на исправление ситуации? Думаю,
В игре с «Нефтехимиком» 29 августа травму плеча у тольяттинцев получил канадский форвард Картер Эштон, который может вернуться в строй не раньше следующего года. «Пока клуб занимается усилением. Там понимают, что некому забивать, что есть проблемы», — отметил Шляхтин.
«Лада» проведет дома с 22 по 28 сентября четыре домашних матча — с «Ак Барсом», «Нефтехимиком», «Сочи», «Салаватом Юлаевым».
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