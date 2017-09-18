Судьба тренерского штаба ХК «Лада» во многом решится после ближайших четырех матчей

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Хоккеисты «Лады» в воскресенье потерпели восьмое поражение подряд, уступив в Ярославле «Локомотиву» — 1:2. «Лада» занимает последнее место в Восточной конференции с семью очками. По итогам нынешнего сезона, согласно рейтингу, три клуба покинут КХЛ. Президент лиги Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что три команды с большой долей вероятности определятся после окончания регулярного чемпионата.

«Об оргвыводах пока рано говорить. Сколько времени отводится тренерскому штабу на исправление ситуации? Думаю, три-четыре игры, не больше», — сказал Шляхтин.

В игре с «Нефтехимиком» 29 августа травму плеча у тольяттинцев получил канадский форвард Картер Эштон, который может вернуться в строй не раньше следующего года. «Пока клуб занимается усилением. Там понимают, что некому забивать, что есть проблемы», — отметил Шляхтин.

«Лада» проведет дома с 22 по 28 сентября четыре домашних матча — с «Ак Барсом», «Нефтехимиком», «Сочи», «Салаватом Юлаевым».