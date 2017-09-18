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18 сентября 2017, 14:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Судьба тренерского штаба ХК «Лада» во многом решится после ближайших четырех матчей

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ближайшая домашняя серия тольяттинской «Лады» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может стать определяющей для нынешнего тренерского штаба команды во главе с Артисом Аболсом. Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Лады», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

<em>МОСКВА 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. </em>Ближайшая домашняя серия тольяттинской Лады в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) может стать определяющей для нынешнего тренерского штаба команды во главе с <span class=error>Артисом</span> <span class=error>Аболсом</span>. Об этом ТАСС сообщил <nobr>вице-президент</nobr> Лады министр спорта Самарской области Дмитрий <span class=error>Шляхтин</span>. Увеличить
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Хоккеисты «Лады» в воскресенье потерпели восьмое поражение подряд, уступив в Ярославле «Локомотиву» — 1:2. «Лада» занимает последнее место в Восточной конференции с семью очками. По итогам нынешнего сезона, согласно рейтингу, три клуба покинут КХЛ. Президент лиги Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что три команды с большой долей вероятности определятся после окончания регулярного чемпионата.

«Об оргвыводах пока рано говорить. Сколько времени отводится тренерскому штабу на исправление ситуации? Думаю, три-четыре игры, не больше», — сказал Шляхтин.

В игре с «Нефтехимиком» 29 августа травму плеча у тольяттинцев получил канадский форвард Картер Эштон, который может вернуться в строй не раньше следующего года. «Пока клуб занимается усилением. Там понимают, что некому забивать, что есть проблемы», — отметил Шляхтин.

«Лада» проведет дома с 22 по 28 сентября четыре домашних матча — с «Ак Барсом», «Нефтехимиком», «Сочи», «Салаватом Юлаевым».

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Директор ХК «Трактор»: В тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серии

Директор ХК «Трактор»: В тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серии

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. В тренерском штабе челябинского «Трактора» могут произойти изменения после ближайшей домашней серии клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил директор клуба Иван Сеничев.
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