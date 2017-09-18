Гатиятулин: Шинин пропустит месяц-полтора, у ХК «Трактор» проблемы с составом

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Шинин 17 сентября пропустил игру регулярного чемпионата КХЛ против СКА в Санкт-Петербурге (0:5).

«Шинин получил повреждение колена в матче в Ярославле в пятницу, капитана мы потеряли где-то на месяц-полтора. В ближайшее время Шинин летит на обследование в Германию, скорее всего, там потребуется операция. Для нас это серьезная потеря, мы вообще в последнее время чуть ли не в каждой игре теряем ключевых ребят», — сказал Гатиятулин по телефону.