Гатиятулин: Шинин пропустит месяц-полтора, у ХК «Трактор» проблемы с составом
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан «Трактора» Александр Шинин пропустит месяц-полтора из-за травмы колена, у команды проблемы с составом, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер челябинского хоккейного клуба Анвар Гатиятулин.
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Видимо, что-то случилось...
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Шинин 17 сентября пропустил игру регулярного чемпионата КХЛ против СКА в
«Шинин получил повреждение колена в матче в Ярославле в пятницу, капитана мы потеряли
«Сейчас у нас очевидно есть проблемы с составом. Да, в команде есть молодежь, которой не занимать желания, но мастерства
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