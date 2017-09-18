Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31040951/
18 сентября 2017, 13:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Гатиятулин: Шинин пропустит месяц-полтора, у ХК «Трактор» проблемы с составом

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан «Трактора» Александр Шинин пропустит месяц-полтора из-за травмы колена, у команды проблемы с составом, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер челябинского хоккейного клуба Анвар Гатиятулин.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Капитан Трактора Александр <span class=error>Шинин</span> пропустит <nobr>месяц-полтора</nobr> <nobr>из-за </nobr>травмы колена у команды проблемы с составом заявил агентству Р-Спорт главный тренер челябинского хоккейного клуба <span class=error>Анвар</span> Гатиятулин. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шинин 17 сентября пропустил игру регулярного чемпионата КХЛ против СКА в Санкт-Петербурге (0:5).

«Шинин получил повреждение колена в матче в Ярославле в пятницу, капитана мы потеряли где-то на месяц-полтора. В ближайшее время Шинин летит на обследование в Германию, скорее всего, там потребуется операция. Для нас это серьезная потеря, мы вообще в последнее время чуть ли не в каждой игре теряем ключевых ребят», — сказал Гатиятулин по телефону.

«Сейчас у нас очевидно есть проблемы с составом. Да, в команде есть молодежь, которой не занимать желания, но мастерства все-таки не хватает. Будем думать, что-то предпринимать», — добавил тренер.

Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Директор ХК «Трактор»: В тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серии

Директор ХК «Трактор»: В тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серии

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. В тренерском штабе челябинского «Трактора» могут произойти изменения после ближайшей домашней серии клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил директор клуба Иван Сеничев.
Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение