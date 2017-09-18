Директор ХК «Трактор»: В тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серии

В 11 матчах КХЛ «Трактор» одержал четыре победы. Клуб идет на десятом месте в Восточной конференции, имея в активе 12 очков. Челябинцам предстоит провести домашнюю серию из пяти матчей, в которой они встретятся с «Сочи», нижнекамским «Нефтехимиком», казанским «Ак Барсом», уфимским «Салаватом Юлаевым» и астанинским «Барысом».

«Сейчас высокая плотность турнирной таблицы: две игры выиграл — ты наверху таблицы, две проиграл — внизу. Для нас сейчас большое значение будет иметь домашняя серия. По подбору игроков команда прибавила по сравнению с прошлым годом. У нас череда травм, но многие игроки уже на подходе», — рассказал Сеничев.

«Не секрет, что у нас не доработал тренерский штаб, — продолжил собеседник ТАСС. — Шесть удалений в десяти первых играх за нарушение численного состава, где такое было? Свои очки мы потеряли на ровном месте. Сезон длинный, нужно делать правильные выводы».

«Думаю, Гатиятулин (Анвар, главный тренер команды — прим. ТАСС) сделает правильные выводы и соберется, но речи, по крайней мере о его отставке, сейчас нет. Я понимаю, что у него есть помощники, которые следят за игроками и нарушением численного состава. Возможно, в тренерском составе есть неразбериха или противоречия», — сказал директор клуба.

«После домашней серии в тренерском штабе могут быть изменения. Разберемся, кто за что отвечает, и почему это происходит. Если так будет продолжаться, то ответственный за это направление должен будет ответить», — заключил Сеничев.