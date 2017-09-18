Усталый «Адмирал» уступил «Витязю»

Казалось, что эти расчёты непременно сбудутся. С самого начала матча «Адмирал» показал, кто на льду хозяин. На первой же минуте Владимир Ткачёв заложил вираж за воротами «Вятязя», выкатил шайбу на накатывающегося Краснослободцева, и Вадим был точен — 1:0. Не успели трибуны отпраздновать этот гол, как Виктор Александров сделал счёт 2:0.

Во втором периоде «Адмирал» как подменили. Возможно, сказалась физическая усталость после звездного пятничного вечера с ЦСКА — слишком много сил было отдано для победы. Но коньки не катились, клюшки не двигались, и руки не работали. Максим Афиногенов конечно, уже не тот звездный мальчик, каким был 20 лет назад. Но и Афиногеновым он быть не перестал, вернув «Витязь» в игру — 2: 1. Серия удалений у «Адмирала», и счет уже равный — 2:2.

Даниил Курашов с передачи Владимира Ткачёва вывел «Адмирал» вперед 3:2, и трибуны «Фетисов-Арены» предвкушали победу. Но за полторы минуты до конца основного времени матча, «Витязь» перевел игру в овертайм. В дополнительное время в формате «три на три» Никлас Бургстрем принес победу «Витязю» 3:4.

«Адмирал» с 10 очками остается на 12 месте в восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Следующую игру владивостокская команда проведет на выезде 21 сентября с московским «Спартаком».

Дмитрий Санников.