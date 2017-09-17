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17 сентября 2017, 21:14 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

12 побед на старте. Превзойдет ли СКА свой рекорд?

Армейцы Петербурга одержали сухую победу над «Трактором», повторив свое же достижение времен Быкова и Захаркина.

Армейцы одержали сухую победу над Трактором. Увеличить
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННОВ В ПЕТЕРБУРГЕ

Главными героями трибун Ледового в последних матчах стала колоритная парочка в свитерах сборной Финляндии и шарфах СКА. После игры с «Магниткой» два приятеля из Суоми приникли сначала в подтрибунные помещения, а потом в Инстаграм Ярно Коскиранты. Оказалось, что эти ребята давние друзья центрфорварда СКА. В пятницу вечером он долго общался с ними, а потом выложил совместное фото в соцсеть.

Перед матчем СКА с «Трактором» гости из Суоми пошли еще дальше и подружились со SKA Sisters и даже научили девушек из группы поддержки чуть-чуть говорить по-фински.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЙ

В воскресенье день рождения праздновали сразу два игрока СКА. Егор Яковлев хоккейного подарка себе сделать не смог — защитник восстанавливается после травмы, а вот Николай Прохоркин использовал возможность по полной программе. Еще в первом периоде у него было аж три возможности забить гол за одну атаку, но Демченко ничего имениннику презентовать не стал. Зато после перерыва Прохоркин сделал все так тонко, что шансов испортить праздник у вратаря «Трактора» уже не было.

ТРИ ГОЛА ЗА ТРИ МИНУТЫ

После «именнинного» гола Прохоркина счет стал 3:0 и это стало кульминацией армейского блицкрига во втором периоде. До этого СКА долго и муторно осаждал ворота Демченко, транжирил момент за моментом и смог открыть счет только в большинстве. Стоило Бэйлену отправиться на скамейку штрафников, как Ковальчук реализовал лишнего. 15 секунд понадобилось Гусеву и компании, чтобы заморочить голову челябинской защите и вывести Кови на убойную позицию.

Правда и после этого гола «Трактор» продолжал сопротивляться и даже был близок к тому, чтобы уйти на перерыв при равном счете, но Пеньковский и Якуценя свои моменты не реализовали.

А развалились гости в начале второго периода, когда СКА забросил три шайбы за три минуты и 23 секунды. Началось все с шедевра от Кетова. Нападающий так ловко ушел от троих и так виртузно бросил с неудобной, что в голову полезло что-то из Хармса: «Однажды Дацюк переоделся Кетовым…».

Развил успех Прохоркин, а окончательно добил «Трактор» Тихонов, удачно подставивший клюшку под мощный бросок Зуба.

ФРАНЦУОЗЫ ЧЕЛЯБИНСКА

После четвертого гола Гатиятулин взял тайм-аут и заменил Демченко на Францоуза, которого диктор в Ледовом назвал «Француозом». Чех действительно вошел в игру француозно и на время остановил град голов в ворота «Трактора», хотя желающих поживиться за счет челябинцев было достаточно — особенно старался именинник Прохоркин.

Францоуз продержался до первого удаления. Второе большинство в матче армейцы снова реализовали легко и непринужденно. В этот раз Дацюк нашел свободного Херсли и тот прошил чешского голкипера.

А вот Игорь Шестеркин заработал второй «сухарь» в сезоне. СКА победил в двенадцатый раз подряд и повторил свой же рекорд времен Быкова и Захаркина. Осенью 2014 года армейцы тоже 12 раз подряд победили на старте сезона. ​.

17.09.2017 17:00 Зрители 12405 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 5:0 Трактор
(1:0, 3:0, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Анвар Гатиятулин
Вратари
Игорь Шестеркин Василий Демченко 27:13 (П. Францоуз 27:13)
1-й период
05:22 Артем Зуб
Ник Бэйлен 12:49
13:04 Илья Ковальчук (Н. Гусев, П. Дацюк)
14:13 Евгений Кетов
2-й период
23:50 Евгений Кетов (И. Каблуков)
26:35 Николай Прохоркин (Д. Рундблад, Н. Гусев)
27:13 Виктор Тихонов (Р. Рукавишников, Е. Рыков)
3-й период
44:00
Данил Мамаев 46:43
47:11 Патрик Херсли (Н. Гусев, П. Дацюк)
Александр Рыбаков 49:07
52:49 Егор Рыков
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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