12 побед на старте. Превзойдет ли СКА свой рекорд?
Армейцы Петербурга одержали сухую победу над «Трактором», повторив свое же достижение времен Быкова и Захаркина.
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННОВ В ПЕТЕРБУРГЕ
Главными героями трибун Ледового в последних матчах стала колоритная парочка в свитерах сборной Финляндии и шарфах СКА. После игры с «Магниткой» два приятеля из Суоми приникли сначала в подтрибунные помещения, а потом в Инстаграм Ярно Коскиранты. Оказалось, что эти ребята давние друзья центрфорварда СКА. В пятницу вечером он долго общался с ними, а потом выложил совместное фото в соцсеть.
Перед матчем СКА с «Трактором» гости из Суоми пошли еще дальше и подружились со SKA Sisters и даже научили девушек из группы поддержки
ДЕНЬ РОЖДЕНИЙ
В воскресенье день рождения праздновали сразу два игрока СКА. Егор Яковлев хоккейного подарка себе сделать не смог — защитник восстанавливается после травмы, а вот Николай Прохоркин использовал возможность по полной программе. Еще в первом периоде у него было аж три возможности забить гол за одну атаку, но Демченко ничего имениннику презентовать не стал. Зато после перерыва Прохоркин сделал все так тонко, что шансов испортить праздник у вратаря «Трактора» уже не было.
ТРИ ГОЛА ЗА ТРИ МИНУТЫ
После «именнинного» гола Прохоркина счет стал 3:0 и это стало кульминацией армейского блицкрига во втором периоде. До этого СКА долго и муторно осаждал ворота Демченко, транжирил момент за моментом и смог открыть счет только в большинстве. Стоило Бэйлену отправиться на скамейку штрафников, как Ковальчук реализовал лишнего. 15 секунд понадобилось Гусеву и компании, чтобы заморочить голову челябинской защите и вывести Кови на убойную позицию.
Правда и после этого гола «Трактор» продолжал сопротивляться и даже был близок к тому, чтобы уйти на перерыв при равном счете, но Пеньковский и Якуценя свои моменты не реализовали.
А развалились гости в начале второго периода, когда СКА забросил три шайбы за три минуты и 23 секунды. Началось все с шедевра от Кетова. Нападающий так ловко ушел от троих и так виртузно бросил с неудобной, что в голову полезло
Развил успех Прохоркин, а окончательно добил «Трактор» Тихонов, удачно подставивший клюшку под мощный бросок Зуба.
ФРАНЦУОЗЫ ЧЕЛЯБИНСКА
После четвертого гола Гатиятулин взял
Францоуз продержался до первого удаления. Второе большинство в матче армейцы снова реализовали легко и непринужденно. В этот раз Дацюк нашел свободного Херсли и тот прошил чешского голкипера.
А вот Игорь Шестеркин заработал второй «сухарь» в сезоне. СКА победил в двенадцатый раз подряд и повторил свой же рекорд времен Быкова и Захаркина. Осенью 2014 года армейцы тоже 12 раз подряд победили на старте сезона. .
|Олег Знарок
|Анвар Гатиятулин
|Игорь Шестеркин
|Василий Демченко 27:13 (П. Францоуз 27:13)
|1-й период
|05:22
|Артем Зуб
|Ник Бэйлен
|12:49
|13:04
|Илья Ковальчук (Н. Гусев, П. Дацюк)
|14:13
|Евгений Кетов
|2-й период
|23:50
|Евгений Кетов (И. Каблуков)
|26:35
|Николай Прохоркин (Д. Рундблад, Н. Гусев)
|27:13
|Виктор Тихонов (Р. Рукавишников, Е. Рыков)
|3-й период
|44:00
|Данил Мамаев
|46:43
|47:11
|Патрик Херсли (Н. Гусев, П. Дацюк)
|Александр Рыбаков
|49:07
|52:49
|Егор Рыков
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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