12 побед на старте. Превзойдет ли СКА свой рекорд?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННОВ В ПЕТЕРБУРГЕ

Главными героями трибун Ледового в последних матчах стала колоритная парочка в свитерах сборной Финляндии и шарфах СКА. После игры с «Магниткой» два приятеля из Суоми приникли сначала в подтрибунные помещения, а потом в Инстаграм Ярно Коскиранты. Оказалось, что эти ребята давние друзья центрфорварда СКА. В пятницу вечером он долго общался с ними, а потом выложил совместное фото в соцсеть.

Перед матчем СКА с «Трактором» гости из Суоми пошли еще дальше и подружились со SKA Sisters и даже научили девушек из группы поддержки чуть-чуть говорить по-фински.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЙ

В воскресенье день рождения праздновали сразу два игрока СКА. Егор Яковлев хоккейного подарка себе сделать не смог — защитник восстанавливается после травмы, а вот Николай Прохоркин использовал возможность по полной программе. Еще в первом периоде у него было аж три возможности забить гол за одну атаку, но Демченко ничего имениннику презентовать не стал. Зато после перерыва Прохоркин сделал все так тонко, что шансов испортить праздник у вратаря «Трактора» уже не было.

ТРИ ГОЛА ЗА ТРИ МИНУТЫ

После «именнинного» гола Прохоркина счет стал 3:0 и это стало кульминацией армейского блицкрига во втором периоде. До этого СКА долго и муторно осаждал ворота Демченко, транжирил момент за моментом и смог открыть счет только в большинстве. Стоило Бэйлену отправиться на скамейку штрафников, как Ковальчук реализовал лишнего. 15 секунд понадобилось Гусеву и компании, чтобы заморочить голову челябинской защите и вывести Кови на убойную позицию.

Правда и после этого гола «Трактор» продолжал сопротивляться и даже был близок к тому, чтобы уйти на перерыв при равном счете, но Пеньковский и Якуценя свои моменты не реализовали.

А развалились гости в начале второго периода, когда СКА забросил три шайбы за три минуты и 23 секунды. Началось все с шедевра от Кетова. Нападающий так ловко ушел от троих и так виртузно бросил с неудобной, что в голову полезло что-то из Хармса: «Однажды Дацюк переоделся Кетовым…».

Развил успех Прохоркин, а окончательно добил «Трактор» Тихонов, удачно подставивший клюшку под мощный бросок Зуба.

ФРАНЦУОЗЫ ЧЕЛЯБИНСКА

После четвертого гола Гатиятулин взял тайм-аут и заменил Демченко на Францоуза, которого диктор в Ледовом назвал «Француозом». Чех действительно вошел в игру француозно и на время остановил град голов в ворота «Трактора», хотя желающих поживиться за счет челябинцев было достаточно — особенно старался именинник Прохоркин.

Францоуз продержался до первого удаления. Второе большинство в матче армейцы снова реализовали легко и непринужденно. В этот раз Дацюк нашел свободного Херсли и тот прошил чешского голкипера.

А вот Игорь Шестеркин заработал второй «сухарь» в сезоне. СКА победил в двенадцатый раз подряд и повторил свой же рекорд времен Быкова и Захаркина. Осенью 2014 года армейцы тоже 12 раз подряд победили на старте сезона. ​.