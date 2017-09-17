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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31034241/
17 сентября 2017, 20:05 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Олег Знарок: Не знаю ничего о рекорде СКА по количеству побед

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не знает о рекорде клуба по количеству побед со старта сезона.

Главный тренер <span class=error>СКА</span> Олег <span class=error>Знарок</span> после победы над Трактором (5:0) в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> отметил что не знает о рекорде клуба по количеству побед со старта сезона. Увеличить
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— Домашняя серия для нас неплохо закончилась. Готовимся к следующим матчам.

— Знаете что-нибудь о рекорде, установленном здесь три года назад? (13 побед подряд со старта сезона, рекорд был установлен СКА при Вячеславе Быкове — прим. «СЭ»).

— Не знаю ничего о рекорде. (Игорь ЕРОНКО).

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