Олег Знарок: Не знаю ничего о рекорде СКА по количеству побед
Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над «Трактором» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не знает о рекорде клуба по количеству побед со старта сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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— Домашняя серия для нас неплохо закончилась. Готовимся к следующим матчам.
— Знаете
— Не знаю ничего о рекорде. (Игорь ЕРОНКО).
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