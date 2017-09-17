Олег Знарок: Не знаю ничего о рекорде СКА по количеству побед

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— Домашняя серия для нас неплохо закончилась. Готовимся к следующим матчам.

— Знаете что-нибудь о рекорде, установленном здесь три года назад? (13 побед подряд со старта сезона, рекорд был установлен СКА при Вячеславе Быкове — прим. «СЭ»).

— Не знаю ничего о рекорде. (Игорь ЕРОНКО).