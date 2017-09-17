Хоккеисты минского «Динамо» победили «Металлург», забросив пять шайб в третьем периоде

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Визит одного из лидеров КХЛ да и, пожалуй, всего европейского хоккея стал хорошей проверкой сил для динамовцев. Обе команды были представлены сильнейшими составами в прошедшем матче. На лед «Минск-Арены» в составе гостей вышли и лучший снайпер Сергей Мозякин, и любимец минских болельщиков в прошлых сезонах Мэтт Эллисон.

Несомненно, «зубры» имели определенный план на матч с магнитогорцами, однако многое изменило нарушение правил Александром Китаровым на старте первого периода. Гости сразу же после вбрасывания разместились в зоне минчан. Долгим розыгрышем большинства «Металлург» себя не утруждал. Нападающий Сергей Мозякин, который провел в Минске 499 матч в КХЛ, нанес бросок от синей линии, а его партнер по звену Ян Коварж подставил клюшку, изменив траекторию полета шайбы — 1:0. После гола подопечные Горди Дуайера постарались активно сыграть в атаке. В середине периода сразу два опасных момента возникли у ворот Василия Кошечкина. Магнитогорцы в этот игровой отрезок отвечали лишь контратаками, которые были не менее опасны. Шанс сравнять счет еще до перерыва минчане имели под занавес первого периода. Два двухминутных удаления подряд заработал защитник гостей Денис Платонов. Однако динамовцы не смогли воспользоваться выгодную возможностью забросить шайбу. Одной из причин стала невысокая скорость перемещения игроков, соперники даже в меньшинстве старались действовать агрессивнее и быстрее хозяев площадки.

После перерыва преимущество «сталеваров» увеличил Мэтт Эллисон, завершивший комбинацию партнеров. Под занавес второго периода «Металлург» вновь удачно разыграл большинство. В сутолоке у ворот минчан первым к отскочившей от Юнаса Энрота шайбе подоспел Ярослав Косов.

Все изменилось в третьем периоде. Одним из героев этого игровой отрезка стал нападающий Александр Китаров. Именно его активные действия в зоне «Металлурга» привели к первому взятию ворот Василия Кошечкина. Спустя две минуты неотразимый бросок после розыгрыша комбинации нанес Александр Павлович — 2:3. Минчане продолжили активнее прессинговать, вскоре Александр Китаров на пятачке выиграл борьбу за шайбу, сравняв счет — 3:3. Положение «сталеваров» стало угрожающим, когда на две минуты в бокс для штрафников отправился лидер гостей Сергей Мозякин, а Ян Коварж получил дисциплинарный штраф за разговоры. Реализовать большинство «зубрам» не удалось, но затянувшаяся атака завершилась броском Евгения Лисовца под перекладину — 4:3. Окончательный счет был установлен за секунду до финальной сирены. В пустые ворота шайбу отправил Александр Павлович.

Матчем с «Металлургом» минчане завершили вторую домашнюю серию в десятом сезоне КХЛ. Следующая игра для подопечных Горди Дуайера пройдет 21 сентября в Астане с местным «Барысом».