Московское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» уступило екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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На 34-й минуте шайбу забросил Александр Кучерявенко.
«Автомобилист» занимает третье место в Восточной конференции (21 очко), «Динамо» идет пятым на Западе (19).
В следующем матче 21 сентября «Динамо» сыграет в гостях с «Сибирью». «Автомобилист» 22 сентября примет «Сочи».
|17.09.2017 17:00
|Зрители 5170
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
|ХК Динамо
|0:1
|Автомобилист
|(0:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
|Владимир Воробьев
|Владимир Крикунов
Вратари
|Александр Еременко 01:05 (И. Бочаров 01:05-59:08)
|Якуб Коварж
|1-й период
|05:13
|2-й период
|Никита Трямкин
|21:36
|33:01
|Илья Никулин
|Александр Кучерявенко (А. Голышев, И. Крикунов)
|33:54
|3-й период
|47:53
|Кирилл Лямин
|54:31
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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