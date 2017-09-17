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17 сентября 2017, 19:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» уступило екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу на 34-й минуте забросил Александр Кучерявенко. Увеличить
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На 34-й минуте шайбу забросил Александр Кучерявенко.

«Автомобилист» занимает третье место в Восточной конференции (21 очко), «Динамо» идет пятым на Западе (19).

В следующем матче 21 сентября «Динамо» сыграет в гостях с «Сибирью». «Автомобилист» 22 сентября примет «Сочи».

17.09.2017 17:00 Зрители 5170 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
ХК Динамо 0:1 Автомобилист
(0:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Владимир Крикунов
Вратари
Александр Еременко 01:05 (И. Бочаров 01:05-59:08) Якуб Коварж
1-й период
05:13
2-й период
Никита Трямкин 21:36
33:01 Илья Никулин
Александр Кучерявенко (А. Голышев, И. Крикунов) 33:54
3-й период
47:53
Кирилл Лямин 54:31
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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Автогол
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