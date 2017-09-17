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17 сентября 2017, 19:36 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА повторил свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона

СКА на своём льду переиграл «Трактор» и выиграл свой 12-й матч подряд в сезоне.

<span class=error>СКА</span> на своём льду переиграл Трактор и выиграл свой 12-й матч подряд в сезоне. Увеличить
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Действующий обладатель кубка Гагарина пока идёт без поражений в сезоне.

Таким образом, питерцы повторили свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона — в сезоне-2014/15 питерцы также выиграли 12 матчей подряд. При этом рекорд по количеству побед подряд принадлежит «Авангарду» — 18 побед в сезоне-2010/11.

17.09.2017 17:00 Зрители 12405 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 5:0 Трактор
(1:0, 3:0, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Анвар Гатиятулин
Вратари
Игорь Шестеркин Василий Демченко 27:13 (П. Францоуз 27:13)
1-й период
05:22 Артем Зуб
Ник Бэйлен 12:49
13:04 Илья Ковальчук (Н. Гусев, П. Дацюк)
14:13 Евгений Кетов
2-й период
23:50 Евгений Кетов (И. Каблуков)
26:35 Николай Прохоркин (Д. Рундблад, Н. Гусев)
27:13 Виктор Тихонов (Р. Рукавишников, Е. Рыков)
3-й период
44:00
Данил Мамаев 46:43
47:11 Патрик Херсли (Н. Гусев, П. Дацюк)
Александр Рыбаков 49:07
52:49 Егор Рыков
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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