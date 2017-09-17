СКА повторил свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона

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Действующий обладатель кубка Гагарина пока идёт без поражений в сезоне.



Таким образом, питерцы повторили свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона — в сезоне-2014/15 питерцы также выиграли 12 матчей подряд. При этом рекорд по количеству побед подряд принадлежит «Авангарду» — 18 побед в сезоне-2010/11.