СКА повторил свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона
СКА на своём льду переиграл «Трактор» и выиграл свой 12-й матч подряд в сезоне.
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Действующий обладатель кубка Гагарина пока идёт без поражений в сезоне.
Таким образом, питерцы повторили свой рекорд по количеству побед подряд на старте сезона — в сезоне-2014/15 питерцы также выиграли 12 матчей подряд. При этом рекорд по количеству побед подряд принадлежит «Авангарду» — 18 побед в сезоне-2010/11.
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Игорь Шестеркин
|Василий Демченко 27:13 (П. Францоуз 27:13)
|1-й период
|05:22
|Артем Зуб
|Ник Бэйлен
|12:49
|13:04
|Илья Ковальчук (Н. Гусев, П. Дацюк)
|14:13
|Евгений Кетов
|2-й период
|23:50
|Евгений Кетов (И. Каблуков)
|26:35
|Николай Прохоркин (Д. Рундблад, Н. Гусев)
|27:13
|Виктор Тихонов (Р. Рукавишников, Е. Рыков)
|3-й период
|44:00
|Данил Мамаев
|46:43
|47:11
|Патрик Херсли (Н. Гусев, П. Дацюк)
|Александр Рыбаков
|49:07
|52:49
|Егор Рыков
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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