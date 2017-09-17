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17 сентября 2017, 17:26 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Гол Семенова в овертайме принес «Авангарду» победу над «Югрой»

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Омский «Авангард» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в овертайме ханты-мансийскую «Югру».

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Омске, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу «Авангарда». В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (10-я минута), Валентин Пьянов (17) и Кирилл Семенов (62). У гостей отличились Андрей Анкудинов (23) и Константин Майоров (58).

«Югра» потерпела четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Авангард» 21 сентября примет петербургский СКА, в этот же день «Югра» дома встретится с ярославским «Локомотивом».

17.09.2017 14:00 Зрители 8120 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Авангард 3:2 ОТ Югра
(2:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Андрей Скабелка Игорь Захаркин
Вратари
Доминик Фурх Илья Проскуряков
1-й период
02:39 Виталий Меньшиков
Даниил Ильин 02:39
Вели-Матти Савинайнен 06:41
09:24 Дмитрий Кугрышев (Ю. Анелев, Е. Медведев)
16:20 Максим Минеев
Андрей Анкудинов 16:20
16:55 Валентин Пьянов (И. Михеев, Ю. Анелев)
2-й период
Андрей Анкудинов (К. Майоров, А. Булянский) 22:04
24:49 Михаил Фисенко
30:37 Ансель Галимов
3-й период
Константин Панов 42:30
Андрей Анкудинов 48:57
Константин Майоров (И. Лекомцев) 57:53
Овертайм
Евгений Скачков 60:00
61:35 Кирилл Семенов (М. Березин)
Статистика
8 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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