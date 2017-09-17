Гол Семенова в овертайме принес «Авангарду» победу над «Югрой»
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Омский «Авангард» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в овертайме ханты-мансийскую «Югру».
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Омске, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу «Авангарда». В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (10-я минута), Валентин Пьянов (17) и Кирилл Семенов (62). У гостей отличились Андрей Анкудинов (23) и Константин Майоров (58).
«Югра» потерпела четвертое поражение подряд.
В следующем матче «Авангард» 21 сентября примет петербургский СКА, в этот же день «Югра» дома встретится с ярославским «Локомотивом».
|17.09.2017 14:00
|Зрители 8120
|Регулярный чемпионат
|"Арена Омск"
Главные тренеры
|Андрей Скабелка
|Игорь Захаркин
Вратари
|Доминик Фурх
|Илья Проскуряков
|1-й период
|02:39
|Виталий Меньшиков
|Даниил Ильин
|02:39
|Вели-Матти Савинайнен
|06:41
|09:24
|Дмитрий Кугрышев (Ю. Анелев, Е. Медведев)
|16:20
|Максим Минеев
|Андрей Анкудинов
|16:20
|16:55
|Валентин Пьянов (И. Михеев, Ю. Анелев)
|2-й период
|Андрей Анкудинов (К. Майоров, А. Булянский)
|22:04
|24:49
|Михаил Фисенко
|30:37
|Ансель Галимов
|3-й период
|Константин Панов
|42:30
|Андрей Анкудинов
|48:57
|Константин Майоров (И. Лекомцев)
|57:53
|Овертайм
|Евгений Скачков
|60:00
|61:35
|Кирилл Семенов (М. Березин)
Статистика
|8
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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