Гол Семенова в овертайме принес «Авангарду» победу над «Югрой»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Омске, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу «Авангарда». В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (10-я минута), Валентин Пьянов (17) и Кирилл Семенов (62). У гостей отличились Андрей Анкудинов (23) и Константин Майоров (58).

«Югра» потерпела четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Авангард» 21 сентября примет петербургский СКА, в этот же день «Югра» дома встретится с ярославским «Локомотивом».