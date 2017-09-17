«Сибирь» в гостях победила «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Астане, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу «Сибири». Шайбы забросили Йонас Энлунд (8-я минута), Иван Верещагин (14), Владислав Наумов (27) и Вячеслав Основин (58). Голкипер гостей Алексей Красиков сыграл «на ноль», отразив 26 бросков.

«Сибирь» в следующем матче 21 сентября примет московское «Динамо», в этот же день «Барыс» дома сыграет с минским «Динамо».