«Сибирь» в гостях победила «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» в гостях победила астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Астане, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу «Сибири». Шайбы забросили Йонас Энлунд (8-я минута), Иван Верещагин (14), Владислав Наумов (27) и Вячеслав Основин (58). Голкипер гостей Алексей Красиков сыграл «на ноль», отразив 26 бросков.
«Сибирь» в следующем матче 21 сентября примет московское «Динамо», в этот же день «Барыс» дома сыграет с минским «Динамо».
Главные тренеры
|Евгений Корешков
|Павел Зубов
Вратари
|Сергей Кудрявцев 26:37 (Х. Карлссон 26:37-55:38, Х. Карлссон 57:20)
|Алексей Красиков
|1-й период
|Йонас Энлунд (Н. Демидов, С. Коньков)
|07:54
|09:36
|Константин Пушкарев
|Андрей Сигарев
|10:25
|Андрей Сигарев
|10:25
|12:33
|Максим Семенов
|Иван Верещагин (В. Наумов, А. Бергстрем)
|13:20
|2-й период
|25:11
|Константин Пушкарев
|Владислав Наумов (А.А. Шаров, С. Коньков)
|26:37
|Сергей Коньков
|29:35
|35:22
|Линден Вей
|37:37
|3-й период
|Кирилл Воробьев
|55:38
|Вячеслав Основин
|п.в.
|57:20
|Овертайм
|60:00
|Константин Пушкарев
Статистика
|10
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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