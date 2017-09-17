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17 сентября 2017, 16:49 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сибирь» в гостях победила «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» в гостях победила астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новосибирская Сибирь в гостях победила <span class=error>астанинский</span> <span class=error>Барыс</span> в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Астане, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу «Сибири». Шайбы забросили Йонас Энлунд (8-я минута), Иван Верещагин (14), Владислав Наумов (27) и Вячеслав Основин (58). Голкипер гостей Алексей Красиков сыграл «на ноль», отразив 26 бросков.

«Сибирь» в следующем матче 21 сентября примет московское «Динамо», в этот же день «Барыс» дома сыграет с минским «Динамо».

17.09.2017 14:00 Зрители 6420 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 0:4 Сибирь
(0:2, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Евгений Корешков Павел Зубов
Вратари
Сергей Кудрявцев 26:37 (Х. Карлссон 26:37-55:38, Х. Карлссон 57:20) Алексей Красиков
1-й период
Йонас Энлунд (Н. Демидов, С. Коньков) 07:54
09:36 Константин Пушкарев
Андрей Сигарев 10:25
Андрей Сигарев 10:25
12:33 Максим Семенов
Иван Верещагин (В. Наумов, А. Бергстрем) 13:20
2-й период
25:11 Константин Пушкарев
Владислав Наумов (А.А. Шаров, С. Коньков) 26:37
Сергей Коньков 29:35
35:22 Линден Вей
37:37
3-й период
Кирилл Воробьев 55:38
Вячеслав Основин п.в. 57:20
Овертайм
60:00 Константин Пушкарев
Статистика
10 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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