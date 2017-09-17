«Витязь» в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ

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Встреча, состоявшаяся во Владивостоке в воскресенье, завершилась победой «Витязя» со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев льда отличились Вадим Краснослободцев (1-я минута), Виктор Александров (7) и Даниил Курашов (41). У гостей шайбы забросили Максим Афиногенов (22), Алексей Макеев (28), Войтех Мозик (59) и Никлас Бурстрём (62).

«Витязь» 19 сентября сыграет в Хабаровске с «Амуром», «Адмирал» 21-го приедет в гости к московскому «Спартаку».