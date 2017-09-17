«Витязь» в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 17 сен —
Р-Спорт. Подмосковный «Витязь» нанес поражение владивостокскому «Адмиралу» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся во Владивостоке в воскресенье, завершилась победой «Витязя» со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев льда отличились Вадим Краснослободцев (1-я минута), Виктор Александров (7) и Даниил Курашов (41). У гостей шайбы забросили Максим Афиногенов (22), Алексей Макеев (28), Войтех Мозик (59) и Никлас Бурстрём (62).
«Витязь» 19 сентября сыграет в Хабаровске с «Амуром», «Адмирал» 21-го приедет в гости к московскому «Спартаку».
|17.09.2017 10:00
|Зрители 4796
|Регулярный чемпионат
|"Фетисов Арена"
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Валерий Белов
Вратари
|Игорь Бобков
|Игорь Сапрыкин
|1-й период
|00:57
|Вадим Краснослободцев (Ш. Моррисонн, В.. Ткачев)
|Евгений Катичев
|05:16
|06:54
|Виктор Александров (В.. Ткачев, О. Бартулис)
|12:46
|Оскар Бартулис
|2-й период
|Максим Афиногенов (А. Никулин)
|21:27
|26:58
|Роберт Саболич
|Максим Афиногенов
|26:58
|Максим Афиногенов
|26:58
|Алексей Макеев (Р. Горак)
|27:22
|Иван Яценко
|29:38
|33:11
|Самвел Мнацян
|35:46
|Роберт Саболич
|3-й период
|40:39
|Даниил Курашов (В.. Ткачев, Дж. Райт)
|43:16
|Георгий Сергеенко
|48:21
|Владимир I Ткачев
|Войтех Мозик (Р. Горак)
|58:34
|Овертайм
|Никлас Бурстрем (Я. Риссанен, А. Макеев)
|61:28
Статистика
|12
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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