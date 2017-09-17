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17 сентября 2017, 14:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 сен — Р-Спорт. Подмосковный «Витязь» нанес поражение владивостокскому «Адмиралу» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Подмосковный Витязь нанес поражение владивостокскому Адмиралу в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся во Владивостоке в воскресенье, завершилась победой «Витязя» со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев льда отличились Вадим Краснослободцев (1-я минута), Виктор Александров (7) и Даниил Курашов (41). У гостей шайбы забросили Максим Афиногенов (22), Алексей Макеев (28), Войтех Мозик (59) и Никлас Бурстрём (62).

«Витязь» 19 сентября сыграет в Хабаровске с «Амуром», «Адмирал» 21-го приедет в гости к московскому «Спартаку».

17.09.2017 10:00 Зрители 4796 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 3:4 ОТ Витязь
(2:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Александр Андриевский Валерий Белов
Вратари
Игорь Бобков Игорь Сапрыкин
1-й период
00:57 Вадим Краснослободцев (Ш. Моррисонн, В.. Ткачев)
Евгений Катичев 05:16
06:54 Виктор Александров (В.. Ткачев, О. Бартулис)
12:46 Оскар Бартулис
2-й период
Максим Афиногенов (А. Никулин) 21:27
26:58 Роберт Саболич
Максим Афиногенов 26:58
Максим Афиногенов 26:58
Алексей Макеев (Р. Горак) 27:22
Иван Яценко 29:38
33:11 Самвел Мнацян
35:46 Роберт Саболич
3-й период
40:39 Даниил Курашов (В.. Ткачев, Дж. Райт)
43:16 Георгий Сергеенко
48:21 Владимир I Ткачев
Войтех Мозик (Р. Горак) 58:34
Овертайм
Никлас Бурстрем (Я. Риссанен, А. Макеев) 61:28
Статистика
12 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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Адмирал
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