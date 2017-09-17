Каток СКА продолжит движение. Прогнозы на игровой день КХЛ
Дмитрий Ерыкалов не верит не только в «Югру», но и в «Сибирь».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Авангард» — «Югра»
Совсем недавно команды встречались в
Прогноз: победит «Авангард».
«Барыс» — «Сибирь»
Эти команды встречались между собой два дня назад, и «Сибирь» одержала волевую и рабочую победу. Во многом это случилось благодаря Салаку. Много будет зависеть от игры чешского вратаря (если он, конечно, выйдет на лёд). На мой взгляд, выиграть два матча у одной команды с разницей в двое суток очень сложно. «Барыс» возьмёт реванш, правда, в дополнительное время.
Прогноз: победа «Барыса» в овертайме.
«Динамо» (Минск) — «Металлург»
Отметим команду Ильи Воробьёва, которая проиграла два последних матча, но выглядела более цельно и намного лучше, чем в первых играх сезона. Очень зрелищный был матч в Ярославле и достойная игра против чемпиона в Питере. Я думаю, что магнитогорцы заслужили полноценную победу и выиграют в основное время в Минске.
Прогноз: победа гостей в основное время.
«Локомотив» — «Лада»
Не совсем ровно выступает «Локомотив» в этом сезоне, но победа над «Магниткой» должна поставить на правильные рельсы команду Кудашова.
Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.
СКА — «Трактор»
Петербуржцы идут катком. Максимум, что сможет сделать «Трактор», — отобрать у них одно очко. Сенсация, конечно, возможна. Мы видели, как ЦСКА проиграл во Владивостоке, но там наложились многие факторы: и поддержка трибун на «Фетисов-арене», и долгий перелёт «армейцев». Подопечные Знарка находятся в комфортных условиях, а вот челябинцы будут скованы нервозной обстановкой, потому что руководство клуба уже говорит о возможных ошибках тренерского штаба. И эта нервозность передастся Гатиятулину и команде. Она не позволит «Трактору» набрать хотя бы одно очко.
Прогноз: победа СКА.
«Динамо» (Москва) — «Автомобилист»
В Москву приезжает тренер, который сделал динамовцев чемпионами в 2005 году. Крикунов — это козырь «Автомобилиста» в этом матче, поскольку он гораздо опытнее Владимира Воробьёва. В матче, где встречаются соперники примерно одного класса, тренерский багаж Крикунова сработает, и «Автомобилист» одержит выездную победу в основное время.
Прогноз: победа гостей в основное время.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter