Итоги дня КХЛ: неужели Барулин воскрес?

Скривенс заставил «Салават» нервничать

О том, какой вратарь стал героем игрового дня, можно сделать вывод из заголовка. А вот Бен Скривенс, напротив, сыграл неуверенно, чем сделал нервным вполне рядовой матч «Салавата Юлаева». Уже к 10-й минуте уфимцы обыгрывали «Спартак» со счётом 3:0. Маячил разгром, а красно-белые не могли всерьёз рассчитывать даже на одно очко. И если шайба Анатолия Никонцева в меньшинстве лежит, по большей части, на полевых игроках «Салавата», то возвращение москвичей в игру — во многом заслуга канадского вратаря хозяев. Особенно эпичным выдался гол Артёма Воронина, шайбу которому прямо на клюшку выдал именно Скривенс. Нестабильная игра стража ворот, который справился всего с 14 бросками из 18, заставила подопечных Эркки Вестерлунда нервничать вплоть до финальной сирены. Парадокс, что автор самой красивой шайбы встречи, а то и игрового дня, Теему Хартикайнен закончил матч с показателем полезности «-3».

Назарова легионеры тащат, а Гулявцева топят

Не менее весёлый матч прошёл в Нижнекамске. «Нефтехимик» с «Северсталью» — не самые рейтинговые команды, но хоккей они выдали любопытный. На двоих они нанесли 77 бросков в створ, что само по себе много говорит о характере встречи. Любопытно и то, что самые красивые шайбы в Нижнекамске забросили защитники-старожилы российских чемпионатов. Олег Пиганович завершил роскошную комбинацию в большинстве, а Виталий Вишневский и вовсе вышел один на один с Ильёй Ежовым, изящно обыграв вратаря «Нефтехимика». Последний раз 37-летний ветеран забивал, страшно подумать, 28 марта 2014 года. Что касается результата, то хозяева некоторое время уступали в счёте, но за счёт более успешной реализации большинства подопечным Андрея Назарова удалось переломить игру. Главными помощниками рулевого нижнекамцев стала легионерская связка Ганзл — Секстон, на двоих набравшая четыре очка. А вот Александр Гулявцев по своим иностранцам на пресс-конференции прошёлся достаточно жёстко.

Озолиньш сбился со счёта поражений

Кажется, что со счёта поражений рижского «Динамо» сбились все: болельщики, игроки и даже главный тренер Сандис Озолиньш. Латвийская команда потерпела очередную неудачу, на этот раз в Хельсинки, укрепившись в статусе главного аутсайдера Запада и всей лиги. Не помогло даже то, что наконец-то проснулся канадский легионер Терри Гальядри, набравший первые очки после травмы. Он поучаствовал в обеих шайбах рижан, которые в третьем периоде из безнадёжных 0:3 сделали достойные 2:3. Увы, подопечные Озолиньша проснулись слишком поздно. Проблемы с дисциплиной не прошли для них бесследно: две из трёх шайб, в том числе и победную, «Йокерит» забросил в большинстве. Если это ещё имеет значение, то рижане потерпели восьмое поражение кряду. Чем дальше — тем острее встаёт вопрос, кто будет вытягивать «Динамо» из этой трясины.

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