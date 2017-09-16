Итоги дня КХЛ: неужели Барулин воскрес?
А вот Бен Скривенс чуть не подвёл «Салават Юлаев».
Скривенс заставил «Салават» нервничать
О том, какой вратарь стал героем игрового дня, можно сделать вывод из заголовка. А вот Бен Скривенс, напротив, сыграл неуверенно, чем сделал нервным вполне рядовой матч «Салавата Юлаева». Уже к 10-й минуте уфимцы обыгрывали «Спартак» со счётом 3:0. Маячил разгром, а
Назарова легионеры тащат, а Гулявцева топят
Не менее весёлый матч прошёл в Нижнекамске. «Нефтехимик» с «Северсталью» — не самые рейтинговые команды, но хоккей они выдали любопытный. На двоих они нанесли 77 бросков в створ, что само по себе много говорит о характере встречи. Любопытно и то, что самые красивые шайбы в Нижнекамске забросили
Озолиньш сбился со счёта поражений
Кажется, что со счёта поражений рижского «Динамо» сбились все: болельщики, игроки и даже главный тренер Сандис Озолиньш. Латвийская команда потерпела очередную неудачу, на этот раз в Хельсинки, укрепившись в статусе главного аутсайдера Запада и всей лиги. Не помогло даже то, что
Барулин остановил «Торпедо» и оформил первый «сухарь»
То, что карьера MVP Кубка Гагарина-2011 идёт на спад, было понятно ещё несколько лет назад. Собственно, когда позиции Константина Барулина поочерёдно подрывали молодые Эмиль Гарипов и Денис Костин, можно было смело говорить о кризисе именитого вратаря. Однако старт нынешнего сезона заставил многих поставить крест на карьере Барулина. Сначала было четыре пропущенные шайбы и поражение от «Куньлуня», а затем уже ставшие легендарными 3:11 в Уфе. Пропустив чуть больше всего сменщика, Константин пять матчей подряд лицезрел со скамейки запасных. Основным вратарём «Сочи» стал Дмитрий Шикин, а некогда элитный голкипер отныне вынужден цепляться за каждый шанс. И матч с «Торпедо», надо признать, он провёл так, будто это одна из его последних возможностей остаться в обойме. Барулин отразил все 25 бросков, оформил первый «сухарь» в сезоне, а южане благодаря шайбе Михаила Мамкина добились победы. Помог ему отличиться Эрик О’Делл, совсем недавно разродившийся
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter