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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31028525/
16 сентября 2017, 20:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Сочи» победил «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 16 сентября. «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу на второй минуте матча забросил Михаил Мамкин.

«Сочи» занимает шестое место в Западной конференции с 17 очками, «Торпедо» — седьмую строчку с 16 очками.

В следующем матче «Торпедо» 19 сентября примет пекинский «Куньлунь». «Сочи» 20 сентября сыграет в гостях с челябинским «Трактором».

В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2.

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