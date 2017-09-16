«Сочи» победил «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 16 сентября. «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбу на второй минуте матча забросил Михаил Мамкин.
«Сочи» занимает шестое место в Западной конференции с 17 очками, «Торпедо» — седьмую строчку с 16 очками.
В следующем матче «Торпедо» 19 сентября примет пекинский «Куньлунь». «Сочи» 20 сентября сыграет в гостях с челябинским «Трактором».
В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2.
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